СМИ: Дончич судится с бывшей невестой из-за опеки над дочерьми

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Словенский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич начал судебную тяжбу за опеку над двумя дочерьми после разрыва отношений с невестой Анамарией Голтес, сообщает ESPN.
Дончич и Голтес начали встречаться в 2016 году, в июле 2023 года спортсмен сделал возлюбленной предложение, а в ноябре того же года у них родилась старшая дочь Габриэла. В декабре 2025 года в Словении родилась вторая дочь Оливия, из-за чего Дончич, присутствовавший на родах, пропустил матчи «Лейкерс» против «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».
По информации СМИ, во время своего визита в Словению Дончич выразил желание привезти Габриэлу в США, что вылилось в конфликт. 27-летняя Голтес вызвала полицию в родильный дом, но сотрудники правопорядка «не обнаружили признаков состава уголовного преступления или правонарушения» в действиях Дончича. В тот же день спортсмен вернулся в США и с тех пор не видел ни дочерей, ни бывшую невесту.
«Я люблю своих дочерей больше всего на свете и делаю все, что в моих силах, чтобы они были со мной в США во время сезона, но это оказалось невозможно, поэтому недавно я принял трудное решение расторгнуть помолвку. Я делаю все для счастья своих дочерей, и я всегда буду бороться за то, чтобы быть с ними и дать им лучшую жизнь», — заявил Дончич.
26 февраля Дончич подал в словенский суд ходатайство, добиваясь немедленного контакта с Габриэлой и Оливией. На прошлой неделе Голтес удалила все совместные фотографии с Дончичем из своей страницы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Также она подала в суд Калифорнии прошение о взыскании с Дончича алиментов на детей и оплаты услуг адвоката. Отмечается, что стороне баскетболиста ничего неизвестно об этом иске. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что словенец всегда обеспечивал свою семью и оплачивал расходы дочерей «без ограничений».
Дончичу 27 лет. Он пять раз выбирался на Матч звезд НБА и признавался лучшим новичком сезона-2018/19. В текущем сезоне словенец в среднем набирает 32,5 очка (лучший показатель в лиге), совершает 7,8 подбора и отдает 8,4 передачи. В августе он подписал трехлетний контракт с «Лейкерс», по которому должен заработать в текущем сезоне около 46 миллионов долларов.