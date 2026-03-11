Кириленко назвал главную проблему Демина в дебютном сезоне в НБА

Неудачи разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Демина в дебютном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) связаны с травмами. Такое мнение «РБК Спорт» выразил глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
«Разочарований от первого сезона Демина никаких нет. Были неудачи, которые больше связаны с травмами. На самом деле это будет очень важный момент для карьеры. Потому что я лично с таким сталкивался постоянно, что из-за очень интенсивного, насыщенного сезона огромное количество болячек, травм. Это все накапливается, накапливается и накапливается, поэтому, конечно, хочется пожелать избавиться от травм», — сказал Кириленко.
Кириленко отметил, что Демин является для своего клуба «большим и важным игроком». По мнению главы РФБ, второй сезон Демина в НБА не будет сложнее, «потому что он уже примерно понимает требования».
«Мне кажется, в первом сезоне гораздо тяжелее, чем в последующих. Во втором сезоне, мне кажется, очень сильно будет зависеть от здоровья. Опять же, возвращаясь к своему опыту, мне кажется, что второй сезон был удачнее у меня, потому что я уже примерно понимал, как нужно себя готовить. Когда ты в первый раз встречаешься с лучшими игроками мира, это все равно немножко “держит в столбняке”. Все-таки во втором сезоне ты уже привыкаешь. Поэтому я уверен, что второй сезон у Демина будет более спокойным в плане внутреннего равновесия», — заключил он.
20-летний Демин пропустит остаток сезона НБА. У россиянина обострился подошвенный фасциит левой стопы. Он уже пропустил последние пять матчей «Бруклина».
В своем дебютном сезоне в НБА Демин провел за «Бруклин» 52 матча, набирая в среднем за встречу 10,3 очка и делая 3,2 подбора.