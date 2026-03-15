«Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче НБА, у Дончича и Йокича по трипл-даблу

«Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче НБА с трипл-даблами Дончича и Йокича.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» в овертайме обыграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 127:125 (34:26, 27:24, 26:37, 31:31, 9:7) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Остин Ривз из «Лейкерс», на счету которого 32 очка. Его партнер по команде словенец Лука Дончич оформил трипл-дабл (30 очков, 11 подборов, 13 передач). В составе проигравших больше всех очков набрал Аарон Гордон (27), трипл-дабл у Николы Йокича (24 очка, 16 подборов, 14 передач).

«Лейкерс» выиграли пятый матч подряд и с 42 победами занимают третье место в таблице Западной конференции, где «Денвер» (41 победа) идет шестым.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс» — 111:100;
  • «Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 117:121;
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 109:118.