ESPN: НБА планирует расширение за счет команд в Лас-Вегасе и Сиэтле

По данным источникво, среди членов совета и руководства лиги растет поддержка идеи объявить торги за франшизы в этих городах. По прогнозам инсайдеров, стоимость каждой из них может составить от семи до десяти миллиардов долларов США. Оба рынка, по оценкам, войдут в топ-8 лиги по доходам. Привлекательность городов и новый подписанный коллективный договор, благоприятный для поддержания паритета, обещают высокий спрос на вступления в НБА.
Это лишь первый из нескольких ключевых шагов к расширению. Первое голосование позволит сосредоточиться на Лас-Вегасе и Сиэтле и запустить процесс подачи заявок. Позднее в этом году может состояться итоговое голосование за увеличение числа команд до 32. В обоих раундах необходимо 23 голоса из 30.
Все больше владельцев поддерживают расширение из-за долгосрочного роста доходов от этих рынков. Однако некоторые сомневаются, поскольку им придется продать часть своих акций, а доля каждого владельца в лиге уменьшится с 1/30 до 1/32. Они хотят увидеть окончательную оценку и индивидуальные вступительные взносы, прежде чем решать, расширяться сейчас или через несколько лет.
НХЛ недавно пополнилась командами в Лас-Вегасе («Голден Найтс», 2017) и Сиэтле («Кракен», 2021). В НФЛ в 2020 году в Лас-Вегас переехали «Рэйдерс». «Атлетикс» из МЛБ следуют тому же пути, планируя переезд к сезону 2028 года. В Лас-Вегасе также базируется женская команда «Эйсес», трехкратный чемпион женской НБА.
Сиэтл остался без НБА в 2008 году, когда «Суперсоникс» переехали в Оклахома-Сити и стали «Тандер». Стадион KeyArena был признан устаревшим, но с 2018 по 2021 годы прошел масштабную реконструкцию. Сейчас это Climate Pledge Arena, домашняя площадка «Кракен» и женской «Шторм».
Комиссар НБА Адам Сильвер заявил 16 декабря на финале Кубка НБА в Лас-Вегасе, что лига примет решение о расширении в 2026 году.
За последние четыре года стоимость франшиз резко выросла. «Финикс» был продан за четыре миллиарда долларов в 2022 году. Затем последовали рекордные сделки: «Бостон» — за 6,1 миллиарда, «Лейкерс» — за 10 миллиардов. «Портленд» также сменил владельца за 4,25 миллиарда.
Ожидается, что для сохранения баланса конференций (по 16 команд) одна из действующих команд Запада, вероятно «Миннесота» или «Мемфис», переедет в Восточную конференцию.
НБА последний раз расширялась в 2004 году, приняв «Шарлотт». Кроме того, лига продолжает развивать проект по созданию лиги в Европе. Источники сообщают, что окончательные заявки от потенциальных команд должны быть поданы до 31 марта.