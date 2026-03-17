Кириленко уверен, что Демину нет смысла форсировать восстановление

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому игроку клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» Егору Демину нет смысла форсировать восстановление, нужно максимально следить за здоровьем. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Ранее ТАСС сообщал, что Демин пропустит остаток сезона из-за обострения травмы левой стопы.
«Бруклин» особенно ни за что не борется, и нет смысла Егору рисковать своим здоровьем, форсировать восстановление. Он все правильно сделал, — сказал Кириленко. — Надо вылечиться. У него длинная карьера впереди и надо максимально следить за собой".
