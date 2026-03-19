Лидеру «Детройта» в НБА диагностировали коллапс легкого

У Кейда Каннингема пневмоторакс в легкой форме. Но он все равно выбыл на длительное время.

Защитнику клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Кейду Каннингему диагностировали пневмоторакс, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.

У баскетболиста легкая форма коллапса легкого. Сообщается, что спортсмен выбыл на длительное время. Точные сроки не уточняются.

Пневмоторакс — состояние, при котором воздух попадает в полость вокруг легкого, сдавливая его и нарушая дыхание.

24-летний Каннингем является лидером «Детройта». В текущем сезоне НБА он набирал в среднем 24,5 очка за игру, занимая 13-е место по этому показателю среди игроков лиги. За встречу он в среднем совершал 5,6 подбора и делал 9,9 результативных передачи.

Каннингем два раза участвовал в Матче звезд НБА (2025, 2026).

«Детройт» лидирует в Восточной конференции. На счету клуба 49 побед в 68 матчах.