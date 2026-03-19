Лидеру «Детройта» в НБА диагностировали коллапс легкого

24-летний Каннингем является лидером «Детройта». В текущем сезоне НБА он набирал в среднем 24,5 очка за игру, занимая 13-е место по этому показателю среди игроков лиги. За встречу он в среднем совершал 5,6 подбора и делал 9,9 результативных передачи.