Лидеру «Детройта» в НБА диагностировали коллапс легкого

Защитнику клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Кейду Каннингему диагностировали пневмоторакс, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.
У баскетболиста легкая форма коллапса легкого. Сообщается, что спортсмен выбыл на длительное время. Точные сроки не уточняются.
Пневмоторакс — состояние, при котором воздух попадает в полость вокруг легкого, сдавливая его и нарушая дыхание.
24-летний Каннингем является лидером «Детройта». В текущем сезоне НБА он набирал в среднем 24,5 очка за игру, занимая 13-е место по этому показателю среди игроков лиги. За встречу он в среднем совершал 5,6 подбора и делал 9,9 результативных передачи.
Каннингем два раза участвовал в Матче звезд НБА (2025, 2026).
«Детройт» лидирует в Восточной конференции. На счету клуба 49 побед в 68 матчах.