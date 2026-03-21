«Хьюстон» благодаря 25 очкам Дюрэнта победил «Атланту» в НБА

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» обыграл «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт, на счету которого 25 очков. Его партнеры по команде Альперен Шенгюн (15 очков, 10 передач) и Тари Исон (10 очков, 10 подборов) оформили дабл-даблы. В составе проигравших больше всех очков набрал Никейл Александер-Уокер (21).
«Хьюстон» с 42 победами в 69 матчах занимает четвертое место в таблице Западной конференции, выигравшая предыдущие 11 матчей «Атланта» (38 побед в 70 играх) идет восьмой на Востоке.
Результаты других матчей игрового дня:
«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:93; «Детройт Пистонс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:101; «Мемфис Гриззлис» — «Бостон Селтикс» — 112:117; «Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 104:108; «Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс» — 121:115.