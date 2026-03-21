Чемпион НБА «Оклахома» не сможет посетить Белый дом

Ранее, в первый президентский срок Дональда Трампа, от визита в Белый дом отказался «Голден Стэйт Уорриорз» в 2017 и 2018 годах. При этом команда встретилась с президентом США после чемпионства 2022 года, когда главой страны был Джо Байден. В феврале после победы в Олимпиаде от встречи с Трампом отказалась женская сборная США по хоккею, также заявив о неудобствах, связанных с расписанием.