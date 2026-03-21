Чемпион НБА «Оклахома» не сможет посетить Белый дом

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» не примет участия в традиционном посещении Белого дома командой — чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Прием команды-чемпиона в Белом доме проводится с 1963 года. Обычно он проходит, когда клуб играет в столице США в регулярном чемпионате против местного «Вашингтон Уизардс». Матч «Вашингтон» — «Оклахома» должен состояться 21 марта по местному времени.
«Мы были на связи с Белым домом по этому поводу и признательны и благодарны за коммуникацию, но у нас не получилось найти удобное время», — приводит слова The Athletic заявление «Оклахомы».
Ранее, в первый президентский срок Дональда Трампа, от визита в Белый дом отказался «Голден Стэйт Уорриорз» в 2017 и 2018 годах. При этом команда встретилась с президентом США после чемпионства 2022 года, когда главой страны был Джо Байден. В феврале после победы в Олимпиаде от встречи с Трампом отказалась женская сборная США по хоккею, также заявив о неудобствах, связанных с расписанием.
«Оклахома» в 2025 году во второй раз стала чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Индиану Пэйсерс» со счетом 4−3. Первое чемпионство клуб завоевал в 1979 году (тогда он назывался «Сиэтл Суперсоникс»).