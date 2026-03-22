Дюрант обошел Джордана в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НБА

Дюранту 37 лет, он является единственным в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по баскетболу. Также баскетболист дважды признавался самым ценным игроком финала НБА и 16 раз принимал участие в Матче всех звезд НБА. До перехода в «Хьюстон», который произошел летом 2025 года, Дюрант также играл за «Оклахому», «Бруклин», «Финикс» и «Голден Стэйт», с которым два раза становился чемпионом НБА.