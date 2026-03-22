Дюрант обошел Джордана в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НБА

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Американский форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант обошел Майкла Джордана и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В домашнем матче против «Майами» (123:122) Дюрант набрал 27 очков, став самым результативным игроком команды по итогам встречи. Он довел число очков за карьеру до 32 294, в активе Джордана — 32 292. Четвертое место занимает американец Коби Брайант (33 643), лидирует его соотечественник Леброн Джеймс (43 241), выступающий за «Лос-Анджелес».
Дюранту 37 лет, он является единственным в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по баскетболу. Также баскетболист дважды признавался самым ценным игроком финала НБА и 16 раз принимал участие в Матче всех звезд НБА. До перехода в «Хьюстон», который произошел летом 2025 года, Дюрант также играл за «Оклахому», «Бруклин», «Финикс» и «Голден Стэйт», с которым два раза становился чемпионом НБА.
Джордану 63 года, он является шестикратным чемпионом НБА и обладателем награды самого ценного игрока финальной серии, пять раз его признавали лучшим баскетболистом регулярного чемпионата. В Матче звезд НБА защитник принимал участие 14 раз. Со сборной США он дважды побеждал на Олимпийских играх.