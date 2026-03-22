Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дюрант обошел Джордана в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НБА

Форвард «Хьюстона» поднялся на пятое место по этому показателю.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Американский форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант обошел Майкла Джордана и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В домашнем матче против «Майами» (123:122) Дюрант набрал 27 очков, став самым результативным игроком команды по итогам встречи. Он довел число очков за карьеру до 32 294, в активе Джордана — 32 292. Четвертое место занимает американец Коби Брайант (33 643), лидирует его соотечественник Леброн Джеймс (43 241), выступающий за «Лос-Анджелес».

Дюранту 37 лет, он является единственным в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по баскетболу. Также баскетболист дважды признавался самым ценным игроком финала НБА и 16 раз принимал участие в Матче всех звезд НБА. До перехода в «Хьюстон», который произошел летом 2025 года, Дюрант также играл за «Оклахому», «Бруклин», «Финикс» и «Голден Стэйт», с которым два раза становился чемпионом НБА.

Джордану 63 года, он является шестикратным чемпионом НБА и обладателем награды самого ценного игрока финальной серии, пять раз его признавали лучшим баскетболистом регулярного чемпионата. В Матче звезд НБА защитник принимал участие 14 раз. Со сборной США он дважды побеждал на Олимпийских играх.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше