Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, отдавшим ассист сыну

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который ассистировал своему сыну.
В ночь на 28 марта по московскому времени «Лейкерс» дома со счетом 116:99 обыграли «Бруклин» в матче регулярного чемпионата. Джеймс ассистировал своему сыну Бронни Джеймсу в середине второй четверти. По итогам матча Леброн Джеймс набрал 14 очков, сделал 6 подборов и 8 ассистов. Бронни Джеймс набрал 3 очка.
Леброну Джеймсу 41 год, он по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Форвард является рекордсменом лиги по количеству набранных очков и проведенных сезонов. Нынешний сезон является для Джеймса 23-м в НБА.
Бронни Джеймсу 21 год, он был выбран под общим 55-м номером на драфте НБА, 3 июля 2024 года он заключил с «Лейкерс» контракт новичка. Ранее игрок выступал за команду Высшей школы Сьерра-Каньона.