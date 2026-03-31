Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Вашингтон» в матче НБА

«Лейкерс» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал 41-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он является самым возрастным игроком, оформлявшим трипл-дабл в НБА. Американец обновил свой же рекорд, набрав 21 очко, совершив 10 подборов и отдав 12 передач. В составе «Вашингтона» больше всех очков набрал Уилл Райли (20).

Встречу из-за дисквалификации на один матч пропускал защитник хозяев Лука Дончич, который является самым результативным игроком «регулярки».

«Лейкерс» с 49 победами в 75 матчах занимают третье место в таблице Западной конференции, «Вашингтон» (17 побед в 75 играх) идет на последнем, 15-м месте Востока.

Результаты других матчей игрового дня:

«Майами Хит» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 119:109;

«Атланта Хокс» — «Бостон Селтикс» — 112:102;

«Мемфис Гриззлис» — «Финикс Санз» — 105:131;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Чикаго Буллз» — 129:114;

«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 94:124;

«Юта Джаз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:122;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс» — 114:110 ОТ.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше