Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Вашингтон» в матче НБА

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал 41-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он является самым возрастным игроком, оформлявшим трипл-дабл в НБА. Американец обновил свой же рекорд, набрав 21 очко, совершив 10 подборов и отдав 12 передач. В составе «Вашингтона» больше всех очков набрал Уилл Райли (20).
Встречу из-за дисквалификации на один матч пропускал защитник хозяев Лука Дончич, который является самым результативным игроком «регулярки».
«Лейкерс» с 49 победами в 75 матчах занимают третье место в таблице Западной конференции, «Вашингтон» (17 побед в 75 играх) идет на последнем, 15-м месте Востока.
Результаты других матчей игрового дня:
«Майами Хит» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 119:109;
«Атланта Хокс» — «Бостон Селтикс» — 112:102;
«Мемфис Гриззлис» — «Финикс Санз» — 105:131;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Чикаго Буллз» — 129:114;
«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 94:124;
«Юта Джаз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:122;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс» — 114:110 ОТ.