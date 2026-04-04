Впервые в истории НБА 19-летний баскетболист набрал больше 50 очков

Американский баскетболист, новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» набрал 51 очко, став самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 50 или более очков за игру.
«Даллас» уступил со счетом 127:138. Флэгг, которому сейчас 19 лет и 103 дня, побил рекорд Брендона Дженнингса (55 очков; 20 лет и 52 дня), установленный 14 ноября 2009 года.
В пятерку самых молодых баскетболистов с таким достижением также входят: Леброн Джеймс (56 очков; 20 лет и 80 дней), Девин Букер (70; 20 лет и 145 дней) и Виктор Вембаньяма (50; 20 лет и 314 дней).
Кроме того, Флэгг уже третий раз в сезоне набрал 40 очков, что является лучшим результатом среди новичков со времен Аллена Айверсона в сезоне 1996/97.
В 2025 году Флэгг был выбран первым номером драфта НБА. В этом сезоне в среднем за игру форвард набирает 20,8 очка, делает 6,6 подбора и 4,5 передачи.