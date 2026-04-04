Впервые в истории НБА 19-летний баскетболист набрал больше 50 очков

Молодой форвард «Далласа» Купер Флэгг набрал 51 очко в игре с «Орландо».

Источник: РБК Спорт

Американский баскетболист, новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» набрал 51 очко, став самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 50 или более очков за игру.

«Даллас» уступил со счетом 127:138. Флэгг, которому сейчас 19 лет и 103 дня, побил рекорд Брендона Дженнингса (55 очков; 20 лет и 52 дня), установленный 14 ноября 2009 года.

В пятерку самых молодых баскетболистов с таким достижением также входят: Леброн Джеймс (56 очков; 20 лет и 80 дней), Девин Букер (70; 20 лет и 145 дней) и Виктор Вембаньяма (50; 20 лет и 314 дней).

Кроме того, Флэгг уже третий раз в сезоне набрал 40 очков, что является лучшим результатом среди новичков со времен Аллена Айверсона в сезоне 1996/97.

В 2025 году Флэгг был выбран первым номером драфта НБА. В этом сезоне в среднем за игру форвард набирает 20,8 очка, делает 6,6 подбора и 4,5 передачи.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше