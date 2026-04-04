Скандал в НБА: «Милуоки» не дает играть своей главной звезде. Адетокунбо публично конфликтует с клубом

НБА начала расследование в отношении «Милуоки» из-за противоречивых заявлений о состоянии здоровья форварда Янниса Адетокунбо, сообщает ESPN. Звездный грек утверждает, что восстановился после травмы, однако клуб не допускает его к играм.
«Я здоров»
Разбирательство началось после заявления Национальной ассоциации баскетболистов (NBPA) по поводу ситуации с нападающим. Оно касалось желания 31-летнего Адетокунбо вернуться на площадку в сезоне-2025/26 после травмы левого колена, полученной 15 марта в матче с «Индианой» (134:123).
Как рассказал на прошлой неделе комиссионер НБА Адам Сильвер, в лиге до этого не знали о конфликте. «Яннис находился в рамках обычного срока восстановления после такого повреждения. Поэтому я был несколько удивлен этим пресс-релизом», — цитирует чиновника ESPN.
Представители НБА пообщались с клубом и форвардом. Как выяснилось, позиции сторон расходятся: двукратный MVP сезона считает, что ему не дают медицинский допуск, несмотря на полную готовность вернуться на площадку. В клубе, в свою очередь, сомневаются в его физической форме и желании продолжить выступать за команду.
«Я доступен, но меня нет в составе, — сказал Яннис журналистам в пятницу. — Я могу выйти на паркет сегодня. Прямо сейчас. Я готов. Вы знаете, с кем имеете дело. Когда мне говорят не играть или не бороться, для меня это словно пощечина. После такого сложно понять, куда дальше пойдут наши отношения. Я никогда не встречал такого, чтобы баскетболист моего уровня публично заявлял: “Я хочу выступать”, а ему отказывали. Понимаете, о чем я? Если необходимо расследование — пусть будет. Думаю, оно действительно нужно».
«Нам надо сходить на терапию для пар»
Форвард пропустил уже 10 матчей подряд, хотя ранее славился быстрым восстановлением. Во время чемпионского плей-офф 2021 года он залечил похожий ушиб колена, пропустив всего две игры, напоминает ESPN. Но сейчас руководство не спешит. Возможно, не просто так — ранее в этом сезоне грек уже перенес две травмы икроножной мышцы и растяжение приводящей.
В чемпионате грек провел лишь 36 матчей, набирая в среднем 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи.
Конфликты между игроком и клубом в последние годы возникают все чаще: Адетокунбо ранее уже оказывал давление на руководство через слухи о возможном уходе. В этом сезоне напряжение усилилось на фоне неудачных результатов команды. Многие ожидали, что форвард покинет «Милуоки» зимой, однако, несмотря на предложения от других франшиз, он решил остаться. По одной из версий, Яннис не захотел переходить в коллектив, где не будет главной звездой.
28 марта «Бакс» лишились шансов на выход в плей-офф — впервые с 2016 года. При этом сам форвард, судя по его словам, все еще готов бороться за клуб. Даже сейчас, когда результат уже ничего не решает.
«Нам нужно пойти на терапию для пар, — с иронией заявил грек о ситуации с руководством. — Выскажутся все стороны, найдем решение вместе».