Скандал в НБА: «Милуоки» не дает играть своей главной звезде. Адетокунбо публично конфликтует с клубом

«Я доступен, но меня нет в составе, — сказал Яннис журналистам в пятницу. — Я могу выйти на паркет сегодня. Прямо сейчас. Я готов. Вы знаете, с кем имеете дело. Когда мне говорят не играть или не бороться, для меня это словно пощечина. После такого сложно понять, куда дальше пойдут наши отношения. Я никогда не встречал такого, чтобы баскетболист моего уровня публично заявлял: “Я хочу выступать”, а ему отказывали. Понимаете, о чем я? Если необходимо расследование — пусть будет. Думаю, оно действительно нужно».