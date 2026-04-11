«Лейкерс» сыграют с «Хьюстоном» в первом раунде плей-офф НБА

Стал известен соперник «Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА сезона-2025/26.

Источник: Reuters

Команда из Лос-Анджелеса, занимающая четвертую позицию в Западной конференции, встретится с «Хьюстоном», который расположился в турнирной таблице на строчку ниже.

«Лейкерс» и «Хьюстон» играли друг с другом во втором раунде плей-офф-2020 — тогда победу в серии со счетом 4−1 одержали «озерные».

11 апреля «Лейкерс» в предпоследнем для себя матче регулярного сезона НБА обыграли «Финикс» (101:73). Форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 ассистов и достиг отметки в 12 тысяч результативных передач за карьеру в регулярных чемпионатах НБА.

Всего в сезоне-2025/26 «Лейкерс» одержали 52 победы при 29 поражениях.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше