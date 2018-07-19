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09:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Блатт: Мозгов немало сделал в баскетболе и может гордиться своей карьерой

Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт поделился мнением об игре баскетболистов сборной России Тимофее Мозгове и Алексее Шведе.

Источник: AP 2018

«Надеюсь, у Мозгова будет шанс играть в новом сезоне. Это очень важно для таких опытных игроков, как Тимофей. Он уже немало сделал в баскетболе и может гордиться своей карьерой. Я знаю, что в сезоне-2014/15 он помог «Кливленду» дойти до финала НБА. Но после этого он по разным причинам практически не получал игровой практики. Возможно, в «Орландо» ситуация изменится. Хочется верить, что он ещё будет получать удовольствие от баскетбола в НБА.

Швед не был признан Самым ценным игроком Евролиги в минувшем сезоне? Считаю, что Алексей провёл выдающийся сезон и был достоин этой награды. Он был очень важным игроком для «Химок», помог команде пробиться в плей-офф Евролиги. Я восхищаюсь им довольно давно — ещё с тех пор, когда тренировал его в сборной России, — цитируют Блатта «Известия».

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