Польский ЦСКА и возвращение к плей-офф. Какой будет Единая лига в новом сезоне

Источник: Спорт-Экспресс

В Москве в пятницу прошло заседание совета Единой лиги ВТБ, по итогам которого определились контуры турнира в будущем сезоне. Ключевых решения было принято два — о расширении лиги до 14 команд и о возвращении к полноценному плей-офф после эксперимента с «Финалом четырех».

К истокам

После единственного полноценного чемпионата, увенчавшегося «Финалом четырех» в столице, Единая лига возвращается к привычному и проверенному годами варианту. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут сыграны в формате серий до трех побед. Причем если год назад за сохранение плей-офф выступили только четыре клуба из 13, то теперь один лишь «Нижний Новгород» был сторонником определения чемпиона по новому варианту. Главных причин такого шага, по словам почетного президента Единой лиги Сергея Иванова, две.

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— В нынешнем году, как вы знаете, мы играли «Финал четырех» потому что нам просто некуда было деваться из-за чемпионата мира по футболу, — объяснил он журналистам. — Если бы мы проводили решающие матчи во время него, не надо объяснять, что бы было. И второе — при организации «Финала четырех» на нейтральной арене все расходы ложатся на лигу, что оказалось очень дорогим удовольствием. В наших условиях на этом не заработаешь, а зрителей на некоторых играх решающей стадии оказалось гораздо меньше, чем на «Матчах звезд». Дело даже не в том, что мы оказались в минусе — мы потратили большие деньги, которые в ином случае могли бы направить клубам в виде премиальных, призовых и так далее.

Вдобавок к этому клубы решили вернуться и к схеме, при которой первые два матча пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место в «гладком» чемпионате. Но при этом будет важный нюанс — лига решила бороться с практикой, при которой клубы могут заранее подбирать себе соперников в играх на выбывание. Теперь сетки у плей-офф нет, и в полуфинале сильнейшая команда по итогам «регулярки» вновь попадает на слабейшую.

— Тем самым мы повышаем привлекательность регулярного чемпионата, чтобы не было такой ситуации, когда кто-то играет спустя рукава, а потом собирается на плей-офф, — сказал Иванов. — То есть делать так можно, но до самого финала придется играть с сильнейшими.

Польшу пишем, Владивосток — в уме

Предыдущие два сезона Единая лига состояла из 13 команд, что вызывало определенные неудобства, в том числе и в плане составления комфортного и понятного для всех календаря. Поэтому заранее было известно, что лигу расширят до 14 клубов. Претендентов было двое, и оба хорошо известны любителям баскетбола — это сильнейшая команда Польши последних лет «Зелена Гура» и владивостокский «Спартак-Приморье». При этом фаворитом считались поляки, и не без оснований.

— Вы знаете, что раньше у нас уже играл польский клуб «Проком», а теперь с просьбой принять ее в состав лиги обратилась «Зелена Гура», — напомнил Иванов. — Это многократный чемпион страны, в свое время выступавший в Евролиге. «Зелена Гура» для Польши — примерно как наш ЦСКА. И никаких вопросов по бюджету, арене, транспорту к ней не возникло, заявку приняли единогласно. Соблюдено и условие участия клуба в своем внутреннем чемпионате.

Что же касается «Спартака-Приморье», то с ним дело оказалось не так гладко. По словам руководства лиги, дальневосточный клуб, например, так и не сумел подтвердить бюджет на сезон. Также у него возникли проблемы с местом проведения игр.

— Они обещали нам, что у них есть деньги, а играть клуб готов на хоккейной арене во Владивостоке, — отметил Иванов. — Выбор стратегически правильный, но этот стадион никогда не принимал баскетбольных матчей и на нем нет необходимого оборудования. А самое главное, нет письменных гарантий бюджета. Поэтому большинством голосов заявка дальневосточного клуба была отвергнута.

Кроме того, клубы лиги из двух предложенных им вариантов календаря выбрали более компактный, согласно которому чемпионат должен завершиться к середине июня.

Шаг в Северную Америку

Еще одна интересная новость, которую сообщили публике руководители Единой лиги — она выходит на новый рынок. В предстоящем сезоне матчи чемпионата можно будет увидеть не только в странах Европы, например, Греции и Сербии, но и в Северной Америке. По словам генерального директора лиги Илоны Корстин, на популярном портале Bleacher Report их будут показывать наравне с играми НБА.

— Они таким образом будут смотреть игроков, которых можно пригласить играть в Америку, — считает глава Единой лиги Сергей Кущенко. Скауты могут смотреть за молодыми баскетболистами, которые играют в Единой лиге ВТБ.

А как сказал Иванов, платные трансляции игр в Европе приносят лиге заметный доход. Помимо этого, организация намерена строже следить за эффективностью работы команд с болельщиками.