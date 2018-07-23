ЦСКА подписал контракт с игроком клуба НБА «Финикс» Питерсом

Источник: AP 2018

До конца недели 23-летний спортсмен прибудет в Москву для прохождения медицинского обследования. На драфте 2017 года Питерс был выбран клубом Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Финикс». В завершившемся сезоне форвард провел 20 матчей в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 4,1 очка, делал 1,5 подбора и 0,6 передач.

«Я очень рад стать частью такой большой и престижной команды, как ЦСКА. Приложу все усилия, чтобы помочь команде выиграть Евролигу в предстоящем сезоне. Также хочу поблагодарить руководство российского клуба и тренерский штаб команды за оказанное доверие», — заявил Питерс.