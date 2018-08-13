Как изменился за лето баскетбольный ЦСКА: Все о трансферной кампании москвичей
Они снова будут пытаться выиграть Евролигу.
Они снова будут пытаться выиграть Евролигу.
Чемпион России завершил комплектование состава и скоро начнет готовиться к новому сезону. Sport24 ответил на главные вопросы о межсезонье московской команды.
Пришли: Дэниэл Хэкетт («Брозе Баскет», Германия), Алек Питерс («Финикс», НБА), Иван Ухов («ПАРМА»), Джоэл Боломбой («Милуоки», НБА).
Ушли: Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Виктор Хряпа, Лео Вестерманн, Павел Коробков, Алан Макиев (все — свободные агенты).
После провального «Финала четырех» Евролиги в Белграде президент ЦСКА Андрей Ватутин пообещал, что руководство с пристрастием оценит работу каждого в команде. По итогам поражений от «Реала» и «Жальгириса» в столице Сербии больше всего вопросов возникло к главному тренеру Димитрису Итудису. У греческого коуча контракт на сезон-2018/19. В межсезонье ходили слухи о переговорах с Дэвидом Блаттом, но все быстро улеглось. Итудис отработает свое соглашение до конца.
Остались в команде и все определяющие игру баскетболисты. Трансферная кампания ЦСКА была отмечена точечными приобретениями. В этом году один из главных европейских клубов обошелся без революций.
Первым новобранцем ЦСКА стал Дэниэл Хэкетт. За плечами 30-летнего итальянца огромный опыт выступлений в Евролиге. Он считается специалистом по защите, но в последнее время все чаще обращает внимание на чужое кольцо. В московском клубе проверенный боец займет место Лео Вестерманна, который почти не играл
Позицию тяжелого форварда москвичи усилили Алеком Питерсом. Американец едет в Россию из НБА, где у него порой случались озарения. В апрельском матче с «Далласом» Алек установил рекорд «Финикса» по 3-очковым для новичка (8) и набрал 36 очков. У «армейцев» уже есть достойная бригада
После пяти сезонов ЦСКА покинул капитан сборной, один из самых авторитетных российских игроков Виталий Фридзон. Потеря, но главная причина ухода снайпера — отсутствие игровой практики (покинувший клуб ранее Виктор Хряпа не менее легендарен, и да, он тоже перестал играть важную роль на площадке). На место суперветерана пришел один из наиболее перспективных российских защитников — Иван Ухов.
Самое интересное приобретение ЦСКА — Джоэл Боломбой. Он призван исправить основной недостаток
Не менее любопытно и то, что родившийся в Донецке и проживший большую часть жизни в США Боломбой имеет русские корни. Его папа является уроженцем ДР Конго, а мама — русская. Джоэл получит российский паспорт, что сильно поможет ЦСКА в вопросе лимита на легионеров. А еще 24-летний центровой сможет играть за сборную России.
ЦСКА в минувшем сезоне стал первым в регулярке Евролиги, демонстрируя, по общему признанию, самый содержательный баскетбол на континенте. Остановить «армейцев» в Единой лиге ВТБ не смог даже формат «Финала четырех», чего уж говорить о соперниках. В решающих матчах Евролиги был провал, но едва ли это стало для
ЦСКА этим летом сделал то, о чем давно просили фанаты клуба, укрепил переднюю линию. Атлетичный и неуступчивый Боломбой готов защищаться и подбирать: у «армейцев»
Несмотря на несколько удачных штрихов к общей приятной картине, от очередного катаклизма в самый ответственный момент москвичи