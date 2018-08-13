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20:02 (мск), источник: Sport24

Как изменился за лето баскетбольный ЦСКА: Все о трансферной кампании москвичей

Они снова будут пытаться выиграть Евролигу.

Чемпион России завершил комплектование состава и скоро начнет готовиться к новому сезону. Sport24 ответил на главные вопросы о межсезонье московской команды.

Пришли: Дэниэл Хэкетт («Брозе Баскет», Германия), Алек Питерс («Финикс», НБА), Иван Ухов («ПАРМА»), Джоэл Боломбой («Милуоки», НБА).

Ушли: Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Виктор Хряпа, Лео Вестерманн, Павел Коробков, Алан Макиев (все — свободные агенты).

Что случилось?

После провального «Финала четырех» Евролиги в Белграде президент ЦСКА Андрей Ватутин пообещал, что руководство с пристрастием оценит работу каждого в команде. По итогам поражений от «Реала» и «Жальгириса» в столице Сербии больше всего вопросов возникло к главному тренеру Димитрису Итудису. У греческого коуча контракт на сезон-2018/19. В межсезонье ходили слухи о переговорах с Дэвидом Блаттом, но все быстро улеглось. Итудис отработает свое соглашение до конца.

Остались в команде и все определяющие игру баскетболисты. Трансферная кампания ЦСКА была отмечена точечными приобретениями. В этом году один из главных европейских клубов обошелся без революций.

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Кого подписали?

Первым новобранцем ЦСКА стал Дэниэл Хэкетт. За плечами 30-летнего итальянца огромный опыт выступлений в Евролиге. Он считается специалистом по защите, но в последнее время все чаще обращает внимание на чужое кольцо. В московском клубе проверенный боец займет место Лео Вестерманна, который почти не играл из-за травм.

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Позицию тяжелого форварда москвичи усилили Алеком Питерсом. Американец едет в Россию из НБА, где у него порой случались озарения. В апрельском матче с «Далласом» Алек установил рекорд «Финикса» по 3-очковым для новичка (8) и набрал 36 очков. У «армейцев» уже есть достойная бригада третьих-четвертых номеров, но все они нацелены на разрушение. Питерс же атакующий игрок с прокачанной «трехой», который поможет растягивать защиту. На бумаге все хорошо, но о том, как пройдет адаптация игравшего в основном за колледж и в Лиге развития американца в европейском баскетболе, нам еще только предстоит узнать.

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После пяти сезонов ЦСКА покинул капитан сборной, один из самых авторитетных российских игроков Виталий Фридзон. Потеря, но главная причина ухода снайпера — отсутствие игровой практики (покинувший клуб ранее Виктор Хряпа не менее легендарен, и да, он тоже перестал играть важную роль на площадке). На место суперветерана пришел один из наиболее перспективных российских защитников — Иван Ухов. Экс-игроку «Пармы» нужно запастись терпением, но время-то у него как раз еще есть. А учиться он теперь будет у самых лучших.

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Самое интересное приобретение ЦСКА — Джоэл Боломбой. Он призван исправить основной недостаток красно-синего ростера последних лет — отсутствие надежного и габаритного бигмена. А как же Кайл Хайнс, спросите вы? Ключевое слово — габаритного. И пусть Джоэл не станет самым высоким игроком в истории армейцев, но его 206 см в совокупности с гениальным вертикальным прыжком и выдающимся атлетизмом даруют красно-синим больше власти в «краске» и на подборе.

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Не менее любопытно и то, что родившийся в Донецке и проживший большую часть жизни в США Боломбой имеет русские корни. Его папа является уроженцем ДР Конго, а мама — русская. Джоэл получит российский паспорт, что сильно поможет ЦСКА в вопросе лимита на легионеров. А еще 24-летний центровой сможет играть за сборную России.

Чего ждать?

ЦСКА в минувшем сезоне стал первым в регулярке Евролиги, демонстрируя, по общему признанию, самый содержательный баскетбол на континенте. Остановить «армейцев» в Единой лиге ВТБ не смог даже формат «Финала четырех», чего уж говорить о соперниках. В решающих матчах Евролиги был провал, но едва ли это стало для кого-то откровением. Давно понятно, что неудачи ЦСКА в Final Four следует относить к причинам, скорее, метафизического, а не игрового характера. Изобилия Вассилисов Спанулисов, да и вообще топовых игроков на европейском рынке в последние годы не наблюдается. «Армейские» боссы решили дать этой команде еще один шанс.

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ЦСКА этим летом сделал то, о чем давно просили фанаты клуба, укрепил переднюю линию. Атлетичный и неуступчивый Боломбой готов защищаться и подбирать: у «армейцев» наконец-то будет чем ответить любящим потоптаться в чужой трехсекундной «Фенербахче» и «Реалу». Хэкетт и Ухов позволили сохранить глубину задней линии: они помогут разгрузить лидеров на длинной дистанции. Питерс увеличит огневую мощь и добавит вариативности в атаке. Обновления ЦСКА рассчитаны в первую очередь под изнурительную кампанию в Европе. «Армейцы» стали глубже, мощнее, атлетичнее и моложе, а у Итудиса будет чуть больше рычагов для реагирования и влияния на игру в том же «Финале четырех», когда неудачные действия лидеров оборачиваются полным коллапсом по всем направлениям.

В остатке

Несмотря на несколько удачных штрихов к общей приятной картине, от очередного катаклизма в самый ответственный момент москвичи по-прежнему не застрахованы. Еще одной осечки нынешнему составу уже не простят. Если белградская история повторится в следующем мае в Витории, то ровно через год применительно к ЦСКА мы будем говорить о куда более радикальных изменениях.

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