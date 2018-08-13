Как изменился за лето баскетбольный ЦСКА: Все о трансферной кампании москвичей

Чемпион России завершил комплектование состава и скоро начнет готовиться к новому сезону. Sport24 ответил на главные вопросы о межсезонье московской команды.

Пришли: Дэниэл Хэкетт («Брозе Баскет», Германия), Алек Питерс («Финикс», НБА), Иван Ухов («ПАРМА»), Джоэл Боломбой («Милуоки», НБА).

Ушли: Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Виктор Хряпа, Лео Вестерманн, Павел Коробков, Алан Макиев (все — свободные агенты).

Что случилось?

После провального «Финала четырех» Евролиги в Белграде президент ЦСКА Андрей Ватутин пообещал, что руководство с пристрастием оценит работу каждого в команде. По итогам поражений от «Реала» и «Жальгириса» в столице Сербии больше всего вопросов возникло к главному тренеру Димитрису Итудису. У греческого коуча контракт на сезон-2018/19. В межсезонье ходили слухи о переговорах с Дэвидом Блаттом, но все быстро улеглось. Итудис отработает свое соглашение до конца.

Остались в команде и все определяющие игру баскетболисты. Трансферная кампания ЦСКА была отмечена точечными приобретениями. В этом году один из главных европейских клубов обошелся без революций.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkFHjfPB2Mo/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkFHjfPB2Mo/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Новый выпуск #CSKABasketShow! На прямой связи с вами главный тренер баскетбольного ЦСКА @dimitris_itoudis. Нам есть, что обсудить! Греческий специалист обожает общение с болельщиками, так что готовьте вопросы, будет круто! Не пропустите в ВК. Понедельник, 18 июня, 20:00. : @vtbleague #CSKAbasket</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/cskabasket/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> CSKA Moscow</a> (@cskabasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-16T09:08:39+00:00">Jun 16, 2018 at 2:08am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кого подписали?

Первым новобранцем ЦСКА стал Дэниэл Хэкетт. За плечами 30-летнего итальянца огромный опыт выступлений в Евролиге. Он считается специалистом по защите, но в последнее время все чаще обращает внимание на чужое кольцо. В московском клубе проверенный боец займет место Лео Вестерманна, который почти не играл из-за травм.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlU6R5Ug5sN/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.6% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlU6R5Ug5sN/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">E’ ufficiale!!!! So happy and proud to join my new family @cskabasket Grazie tanto @bdasportsintl @fisioclinics.ps @elev8_bck per il vostro aiuto e supporto in questo periodo! Ed a gli amici e famiglia che mi hanno aiutato ogni giorno a raggiungere questo grande Club. #23 is back #elev8yourself #elev8italia #nikebasketball #pesaro #moscow #cska</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/lorenzo_0_daniele/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Daniel Hackett</a> (@lorenzo_0_daniele) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-17T08:51:54+00:00">Jul 17, 2018 at 1:51am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Позицию тяжелого форварда москвичи усилили Алеком Питерсом. Американец едет в Россию из НБА, где у него порой случались озарения. В апрельском матче с «Далласом» Алек установил рекорд «Финикса» по 3-очковым для новичка (8) и набрал 36 очков. У «армейцев» уже есть достойная бригада третьих-четвертых номеров, но все они нацелены на разрушение. Питерс же атакующий игрок с прокачанной «трехой», который поможет растягивать защиту. На бумаге все хорошо, но о том, как пройдет адаптация игравшего в основном за колледж и в Лиге развития американца в европейском баскетболе, нам еще только предстоит узнать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlmMcTJDD2C/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlmMcTJDD2C/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thank you to the Phoenix Suns and the amazing fans in Phoenix for an unforgettable rookie season this past year. I am forever grateful for the opportunity they gave me to start my professional career. With that being said, the journey continues.... I’m very excited to announce that I have signed with CSKA Moscow basketball club for the upcoming season. Year 2 is going to be another special one! #stillcarryingmycompass</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/alecpeters25/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alec Peters</a> (@alecpeters25) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-24T01:57:41+00:00">Jul 23, 2018 at 6:57pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После пяти сезонов ЦСКА покинул капитан сборной, один из самых авторитетных российских игроков Виталий Фридзон. Потеря, но главная причина ухода снайпера — отсутствие игровой практики (покинувший клуб ранее Виктор Хряпа не менее легендарен, и да, он тоже перестал играть важную роль на площадке). На место суперветерана пришел один из наиболее перспективных российских защитников — Иван Ухов. Экс-игроку «Пармы» нужно запастись терпением, но время-то у него как раз еще есть. А учиться он теперь будет у самых лучших.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlpW10Ujupc/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlpW10Ujupc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Иван Ухов подписал контракт с ЦСКА! Трехлетнее соглашение с нашим клубом подписал защитник сборной России @ukhoviv (22 года, 193 см). Подробности на cskabasket.com #CSKAbasket</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/cskabasket/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> CSKA Moscow</a> (@cskabasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-25T07:26:17+00:00">Jul 25, 2018 at 12:26am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самое интересное приобретение ЦСКА — Джоэл Боломбой. Он призван исправить основной недостаток красно-синего ростера последних лет — отсутствие надежного и габаритного бигмена. А как же Кайл Хайнс, спросите вы? Ключевое слово — габаритного. И пусть Джоэл не станет самым высоким игроком в истории армейцев, но его 206 см в совокупности с гениальным вертикальным прыжком и выдающимся атлетизмом даруют красно-синим больше власти в «краске» и на подборе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BKcU7JvDh3Z/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BKcU7JvDh3Z/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">There's no limits on what you can do!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/bolomboy21/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Joel Bolomboy</a> (@bolomboy21) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-17T03:51:46+00:00">Sep 16, 2016 at 8:51pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не менее любопытно и то, что родившийся в Донецке и проживший большую часть жизни в США Боломбой имеет русские корни. Его папа является уроженцем ДР Конго, а мама — русская. Джоэл получит российский паспорт, что сильно поможет ЦСКА в вопросе лимита на легионеров. А еще 24-летний центровой сможет играть за сборную России.

Чего ждать?

ЦСКА в минувшем сезоне стал первым в регулярке Евролиги, демонстрируя, по общему признанию, самый содержательный баскетбол на континенте. Остановить «армейцев» в Единой лиге ВТБ не смог даже формат «Финала четырех», чего уж говорить о соперниках. В решающих матчах Евролиги был провал, но едва ли это стало для кого-то откровением. Давно понятно, что неудачи ЦСКА в Final Four следует относить к причинам, скорее, метафизического, а не игрового характера. Изобилия Вассилисов Спанулисов, да и вообще топовых игроков на европейском рынке в последние годы не наблюдается. «Армейские» боссы решили дать этой команде еще один шанс.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl3IB4gjhmE/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl3IB4gjhmE/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ещё немного фото нашего вагона! Как вам? #CSKAbasket</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/cskabasket/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> CSKA Moscow</a> (@cskabasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-30T15:46:13+00:00">Jul 30, 2018 at 8:46am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА этим летом сделал то, о чем давно просили фанаты клуба, укрепил переднюю линию. Атлетичный и неуступчивый Боломбой готов защищаться и подбирать: у «армейцев» наконец-то будет чем ответить любящим потоптаться в чужой трехсекундной «Фенербахче» и «Реалу». Хэкетт и Ухов позволили сохранить глубину задней линии: они помогут разгрузить лидеров на длинной дистанции. Питерс увеличит огневую мощь и добавит вариативности в атаке. Обновления ЦСКА рассчитаны в первую очередь под изнурительную кампанию в Европе. «Армейцы» стали глубже, мощнее, атлетичнее и моложе, а у Итудиса будет чуть больше рычагов для реагирования и влияния на игру в том же «Финале четырех», когда неудачные действия лидеров оборачиваются полным коллапсом по всем направлениям.

В остатке