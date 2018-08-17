«Химки» собираются совершить революцию в российском баскетболе. Это новая команда мстителей

Источник: Sport24

«Химки» каждый год собирают новый состав, ставя перед собой цель остановить непобедимый в России ЦСКА и бороться за самые далекие стадии в Европе. Получается с переменным успехом. Sport24 рассказывает, какую компанию подобрали Алексею Шведу для нового сезона.

Пришли: Ди Бост («Страсбур», Франция), Тони Крокер («Тофаш», Турция), Кейси Прэтер («Промитеас Патрас», Греция), Джордан Мики («Майами Хит», НБА), Петр Губанов («Нижний Новгород», Россия).

Ушли: Джеймс Андерсон («Анадолу Эфес», Турция), Руслан Патеев («Легия», Польша), Томас Робинсон, Марко Тодорович, Дмитрий Соколов (все — свободные агенты).

«Химки» — второй по крутости клуб в новейшей истории российского баскетбола. Одолеть ЦСКА им удалось всего один раз — в 2011 году в финале Лиги ВТБ, но подмосковный Сизиф не сдается и каждое лето пытается стать лучше. Проделанная в это межсезонье работа позволяет химчанам рассчитывать не только на борьбу с принципиальным соперником, но и на достойный поход в Евролиге. Давайте разберемся, в чем именно прибавили вечно вторые парни из Подмосковья.

Розыгрыш

«Химкам» точно не стоит переживать за розыгрыш мяча. Теперь у них есть еще и американец Ди Бост, о котором главный тренер Георгиос Барцокас мечтал еще во время работы в «Барселоне». Взяли его не только за красивое имя: Ди хорош как в позиционном нападении, так и в быстрой игре, не филонит в защите.

В прошлом сезоне он раздавал почти по 6 передач за игру в сильном чемпионате Франции. Американский новобранец будет не единственным у химчан, кто в состоянии таскать мяч и разыгрывать: есть еще главный подмосковный массовик-затейник Алексей Швед и бывший разыгрывающий сборной Сербии Стефан Маркович.

Универсализм

Тони Крокер пришел на место Джеймса Андерсона. Бывший игрок НБА и звезда Евролиги меланхоличный Андерсон в прошлом сезоне в себя так и не пришел. А вот амбициозный и более молодой Крокер по всем признакам должен включиться в процесс быстрее. Летняя кампания «Химок» вообще отмечена тем, что команда подписывала в основном ноунеймов с характером, которые ради возможности проявить себя на высшем уровне готовы грызть паркет. Крокер закрывает две позиции, самозабвенно пашет в защите и попадает более 45% из-за дуги. А еще он выступал за университет Оклахома, где отыграл два года вместе с суперзвездой НБА Блэйком Гриффином.

Почти все из написанного про Крокера справедливо и по отношению к Кейси Прэтеру. Умение сыграть на нескольких позициях на периметре, габариты, мощь, мотивация и энергия — вот чего ждут от Кейси в Химках. Всего за 1 минуту вы поймете, чем он приглянулся скаутам.

Атлетизм

Джордан Мики — самое громкое приобретение «Химок». В 2015 году его выбрал на драфте великий «Бостон», но заиграть в НБА этому форварду пока не помогло даже звучное баскетбольное имя. Как это часто бывает с выходцами из НБА, Джордан готов поразить нас выдающимся уровнем атлетизма. Но этим достоинства Мики не ограничиваются. Американец силен на подборе, шикарно блокирует, обладает высоким IQ и не забывает о партнерах. Он хорош при пик-н-роллах: связка Мики — Швед может стать одним из самых страшных оружий Лиги ВТБ. А еще у парня все хорошо с головой, он адекватен и трудолюбив. Запомните это имя: Джордан Мики реально может стать открытием года и звездой в Европе.

Глубина

В «Нижнем Новгороде» Петр Губанов обрел вторую молодость и заслужил приглашение в сборную России. В межсезонье его хотели видеть большинство российских клубов, но он выбрал Евролигу и «Химки». В минувшем розыгрыше Лиги ВТБ Петр набирал 11,7 очка при эффективности 11,7 балла. Теперь он будет приносить пользу подмосковной команде.

Символично, что из новобранцев «Химок» можно составить полноценную и вполне боеспособную пятерку. Все приобретения этого лета, за исключением звездного Мики, рассчитаны на глубину. У химчан теперь универсальный состав, в котором есть звезды и те, кто готов таскать рояль.

Концепция

Едва ли не после каждого летнего подписания тренер Барцокас признавался, что давно следил за будущим новобранцем и хотел поработать с ним. «Химки» полностью доверились видению Георгиоса и пригласили именно тех, кого просил коуч aka генеральный менеджер. Грек знает свое дело: он выигрывал Евролигу с «Олимпиакосом» и выводил «Локомотив-Кубань» в «Финал четырех». Барцокас во главе «своей» команды — опасное сочетание.

Год назад «Химки» наняли одного из самых эффективных тренеров Старого Светаи устроили серьезный шоппинг. Этим летом у команды снова много приобретений, но ситуация отличается. Если в прошлом сезоне в Подмосковье строилась новая команда, то сейчас новички присоединяются к сыгранному костяку. У химчан вырисовывается два состава, что для участников изнурительной Евролиги становится условием обязательным. Кампания желто-синих как раз во многом и рассчитана под главный евротурнир, в котором команда в прошлом сезоне впервые в истории вышла в плей-офф. Они явно не собираются останавливаться на достигнутом. Глубина ростера, главное летнее достижение химчан, поможет избежать провалов на длинной дистанции, равномерно распределить нагрузку и сохранить силы на решающие матчи.

«Химки» продолжат строить свою игру вокруг Алексея Шведа, полностью доверив ему созидание и завершение. Когда ваш лидер — лучший снайпер чемпионата Европы, Евролиги и Единой Лиги ВТБ — это довольно неплохой расклад. Рядом с российской суперзвездой — глубокая команда под руководством одного из лучших тренеров Европы.