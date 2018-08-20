«Зенит» объявил о подписании Брендона Дженнингса

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— Это плановое усиление задней линии, — подчеркнул генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — Переговоры были непростые, но мы с Брендоном достаточно быстро нашли общий язык и общее видение будущего. Надеюсь, что и клуб, и игрок сделали правильный выбор, осталось доказать это на площадке. Я верю, что своей игрой Дженнингс должен завоевать уважение болельщиков.

Американец начал профессиональную карьеру в Европе, отыграв один сезон за римский «Виртус». В серии А он провел 27 матчей (5,5 очков, 1,6 передача, 2,2 перехвата в среднем за игру). С момента введения в НБА ограничений для новичков Дженнингс стал первым американцем, решившим попасть в лигу через европейскую команду. На драфте НБА 2009 года Дженнингс был выбран под 10-м номером «Милуоки».

14 ноября 2009 года в матче против «Голден Стэйт» Дженнингс набрал 55 очков, самым установив рекорд НБА как самый юный баскетболист, набравший за матч не менее 50 очков. На момент игры ему было 20 лет и 52 дня.