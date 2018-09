Так...эмоции подутихли, поэтому могу рассказать как есть... Один из вопросов, которые мне задают это "ЗА ЧТО ТЕБЯ МОГЛИ УВОЛИТЬ?" Ну если честно, то я сам этого не понял, когда я спросил о причине увольнения мне сказали так-"Уровень твоей игры выше, чем уровень команды, тебе надо найти клуб сильнее"... Это было сказано при всей команде и руководстве, поэтому я ничего не придумываю сейчас... Бред-согласны?)) Дальше я спросил примерно так... "Раз мой уровень игры выше, то вы будете брать игрока слабее и собираетесь проигрывать?" В ответ услышал фразу от тренера "да, мы будем проигрывать, пока я здесь тренер все будет по моему". После этого я был не много в шоке...ну как не много....вообще охерел от таких слов... . Сейчас веду переговоры с некоторыми клубами о контракте, но могу сказать так....увольнять игрока накануне старта чемпионата это по свински, так как летом я даже не рассматривал другие варианты с клубами....все лето и все сборы меня заверяли, что я нужен команде, тренер говорил, что ему нужна будет моя помощь по ходу сезона, а теперь получилось что все эти слова были обычным враньём, не приятная ситуация но от нее никуда не уйдешь.. Самое тяжёлое сейчас, это найти клуб, потому что на данный момент 90% команд укомплектованы, это очень осложняет ситуацию... Как спортсмен я должен был быть готов к такой ситуации...я к ней был готов летом, но не сейчас, когда вот вот стартует чемпионат.... . След две-три недели решат дальнейшую мою карьеру, так что ждём)

