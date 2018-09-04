Алексей Швед: Предложения из НБА отклонил с легким сердцем

«С МОЗГОВЫМ ПОСТОЯННО НА СВЯЗИ»

— Год как вас в сборной не было. Рады вернуться? — первый вопрос Шведу.

— Действительно — почти год. Сколько воды утекло, — качает головой Алексей. Последний раз он был в команде на Евробаскете-2019. Когда стал лучшим снайпером турнира и вытащил Россию в полуфинал.

Конечно, рад снова здесь оказаться. Увидеть в зале ребят. Жаль, не все подтянулись — кому-то помешали травмы, кому-то — другие причины. Но ничего — еще не раз соберемся! А атмосфера, как всегда, прекрасная. Видно, как все заряжены на работу. Устали уже отдыхать.

— Не слишком рано началась подготовка? Испанцы и французы чуть ли не за пять дней до матчей собираются. А вы — почти за три недели.

— У них своя ситуация, свои планы. У нас — своя. Не думаю, что мы начали рано. Много времени на подготовку никогда не бывает. А так успеем сыграться, наработать какие-то схемы, вспомнить старые, попробовать новые. Плюс будет два товарищеских матча в Питере (на Кубке Кондрашина и Белова 6—8 сентября , — Прим. ред.). Они помогут проверить себя и набрать хорошую форму.

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— Болгария и Чехия — что за команды? Как их обыгрывать?

— Это вопросы к тренеру. Он пусть решает, как нам защищаться и как атаковать. Я просто на площадке выкладываюсь. Но сборные — сильные. Есть там ребята и из Евролиги, и из НБА. Легкой борьбы не получится.

— Отсутствие Тимофея Мозгова серьезно ослабляет Россию?

— Мозг всегда помогает! Всегда крайне полезен. Жаль, что его нет — конечно, с ним было бы проще. Но зная Тиму, можно сказать — если он не приехал, то у него на это веские причины. Была бы возможность — обязательно бы прилетел! Мы с ним, кстати, постоянно на связи. Все время переписываемся. Конечно, он желает нам удачи.

— Но справимся в итоге без основного центра?

— Слушайте, я вот пока ни разу в квалификации не играл. Даже интересно, каково это. И ничего — команда справлялась. Показывала классный баскетбол. Конечно, с Тимой было бы лучше. Но у нас сильная сборная. Мы можем и должны добиться результата с тем, что есть.

«ПАПА ВСЕГДА МЕНЯ ОТЛИЧНО ГОТОВИТ»

— Смотрю, за лето вы изменили имидж!

— Немного есть, да! — смеется Алексей, проводя ладонью по новой стильной прическе а-ля Егор Крид. — Захотелось по-другому постричься. Старая надоела.

— Это ж теперь ухаживать надо. Укладывать каждое утро…

— Ничего страшного. Для меня это не тяжело.

— Успели отдохнуть за лето? Болячки залечить?

— Болячки все никогда не залечишь. Но с теми, что остались, хотя бы можно играть. А отдохнул нормально. Побывал в нескольких странах, расслабился, перезарядился. Правда, уже больше месяца как начал подготовку.

— Дома, в Белгороде?

— Как обычно. С папой. Я точно знаю — папа всегда меня отлично подготовит! Сейчас уже чувствую, что набрал хорошую форму. Надо только немного добавить перед стартом сезона.

— Ваш агент говорил, что летом вас активно звали в НБА.

— Звали, да. Но я отказался. Было четыре или пять предложений, но интереса не вызвали. Совсем недавно опять спрашивали — не хочу ли уехать в Америку, но я ответил — сейчас точно нет. Мне нравится в «Химках». Меня все здесь устраивает. Зачем срываться?

— Отказывали без раздумий?

— С легким сердцем. Никакой дилеммы не было. Просто: «Нет» — и все.

— То есть, с НБА все окончательно закончено?

— Почему? Нет, будет хорошее предложение — такое, чтобы я резко захотел собрать чемоданы, купить билет и улететь — я приму. Но пока такого предложения не было.

— Что значит — хорошее? По деньгам? Из команды — претендента на титул?

— Все вместе. Чтобы и клуб сильный, и шансы на хороший результат, и время игровое, и сам контракт — приличный. Если все это совпадет — могу и вернуться. А пока меня все полностью устраивает дома.

«НЕ СПРАШИВАЙТЕ О ДЖЕННИНГСЕ»

— «Химки» серьезно обновились этим летом. Команда, по сути, новая?

— Не то, чтобы новая… Все-таки, половина ребят — даже больше — осталась. Но новичков хватает, согласен. Что ж, будем сыгрываться, будем искать оптимальные сочетания. Все должно получиться.

— В клубе уже собирались?

— Официально сбор «Химок» стартовал 26 августа. Тогда виделись, да. Правда, потом я уехал в Новогорск — в национальную команду. Но еще до этого многие ребята уже вели самостоятельную подготовку, в том числе — в клубе. Работа кипит.

— Есть ощущение, что в Лиге ВТБ конкуренция станет выше? Многие клубы усилились.

— Конкуренция растет каждый год. Баскетбол развивается. Определенно, будет интересная борьба. Но время прогнозов еще не пришло. Когда там сезон-то стартует? Еще через месяц! За это время многое может измениться. Пока же я сосредоточен на сборной.

— В «Зенит» приехал Брендон Дженнингс — почти что звезда НБА!

— Ой, что вы меня все про Дженнингса спрашиваете? Вон, Карась стоит (форвард «Зенита» Сергей Карасев, — Прим. ред.). Его пытайте! А мне все равно — Дженнингс, не Дженнингс… Увидимся на площадке — буду против него играть, как против всех.

— Летом еще случилась трагедия — погиб ваш бывший одноклубник Тайлер Ханникат…