Мария Вадеева: Сами залезли в эту яму, сами должны из нее выбраться
Лидер сборной России по баскетболу — о пропуске чемпионата мира, переходе в УГМК и полезном опыте игры в WNBA.
Лидер сборной России по баскетболу — о пропуске чемпионата мира, переходе в УГМК и полезном опыте игры в WNBA.
Как и писали «Известия», УГМК подписал соглашение с лидером сборной России по баскетболу Марией Вадеевой. 20-летняя центровая прибыла в Екатеринбург и уже сегодня дебютирует в составе своего нового клуба на международном турнире «Кубок УГМК».
В интервью «Известиям» Мария Вадеева рассказала о мотивах перехода в состав клуба — действующего чемпиона Евролиги, опыте игры в WNBA и горечи от пропуска чемпионата мира, который сейчас проходит в Испании.
— Как проходили ваши переговоры с УГМК?
— Не хотела бы рассказывать о ходе наших переговоров.
— Были ли у вас другие варианты продолжения карьеры? Руководители курского «Динамо» не предлагали вам продлить контракт?
— Предлагали, но я захотела попробовать свои силы в другой команде. Мне хотелось получить новый вызов.
— Не боитесь конкуренции с такими сильными и титулованными центровыми, как Бриттни Грайнер и Эмма Меессеман?
— Я готова доказывать, что должна быть на площадке. Наоборот, рада играть с такими мастерами и брать от них
— Вы воссоединяетесь со своей подругой Раисой Мусиной. Рады этому событию?
— Мы давно дружим с Раей. Вместе играли в «Спартак энд К», в молодежных сборных и в национальной. Когда человек, которого ты знаешь с самого детства и который всегда тебя поддерживает, играет с тобой еще и в одной команде, это здорово. При этом мы очень требовательны друг к другу на площадке. Если
— В УГМК вы будете играть под руководством титулованного испанского специалиста Мигеля Мендеса. Что скажете об этом тренере?
— Пока я провела под его руководством всего несколько тренировок, поэтому
— Какие цели поставили перед собой в новом сезоне?
— Каждый спортсмен стремится к чемпионству и идет к этой цели каждый новый день. Шаг за шагом. Поэтому я рассчитываю совершенствовать свои способности и завоевать максимальное количество трофеев.
— У вас было время отдохнуть, учитывая, что все лето вы выступали в WNBA?
— Да, у меня было достаточно времени, чтобы набраться сил. Я провела его на даче на свежем воздухе вместе со своими родными и близкими. И, конечно, моими любимыми собаками. Так что полностью готова к старту сезона.
— Какие выводы вы сделали после первого своего сезона в «Лос-Анджелес Спаркс»?
— Я поняла, над чем мне надо работать, что надо улучшать, в каких компонентах становиться быстрее и сильнее. Это хороший опыт, который показал мне другой баскетбол. Буду стараться работать над собой и провести второй сезон гораздо увереннее.
— В эти дни в Испании проходит чемпионат мира среди женских команд. Тяжело смотреть этот турнир по телевизору?
— Конечно, хочется играть на чемпионате мира среди лучших сборных. Но мы не в их числе. Сами залезли в эту яму, сами должны из нее выбраться.
— Соскучились по атмосфере в сборной?
— Очень, но через два месяца мы встретимся с девочками на тренировочном сборе. Осталось не так долго.
— Сборная России уже решила задачу выхода на Евробаскет-2019. Тяжело будет настраиваться на два оставшихся матча?
— Каждый матч
Тимур Ганеев, Александр Невзгода.