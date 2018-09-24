Мария Вадеева: «Сами залезли в эту яму, сами должны из нее выбраться»

Источник: РИА "Новости"

Как и писали «Известия», УГМК подписал соглашение с лидером сборной России по баскетболу Марией Вадеевой. 20-летняя центровая прибыла в Екатеринбург и уже сегодня дебютирует в составе своего нового клуба на международном турнире «Кубок УГМК».

В интервью «Известиям» Мария Вадеева рассказала о мотивах перехода в состав клуба — действующего чемпиона Евролиги, опыте игры в WNBA и горечи от пропуска чемпионата мира, который сейчас проходит в Испании.

— Как проходили ваши переговоры с УГМК?

— Не хотела бы рассказывать о ходе наших переговоров.

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— Были ли у вас другие варианты продолжения карьеры? Руководители курского «Динамо» не предлагали вам продлить контракт?

— Предлагали, но я захотела попробовать свои силы в другой команде. Мне хотелось получить новый вызов.

— Не боитесь конкуренции с такими сильными и титулованными центровыми, как Бриттни Грайнер и Эмма Меессеман?

— Я готова доказывать, что должна быть на площадке. Наоборот, рада играть с такими мастерами и брать от них что-то новое, развиваться вместе с ними. Понимаете, каждый день тренироваться с Грайнер, оттачивать с ней атакующие и защитные действия — это дорогого стоит.

— Вы воссоединяетесь со своей подругой Раисой Мусиной. Рады этому событию?

— Мы давно дружим с Раей. Вместе играли в «Спартак энд К», в молодежных сборных и в национальной. Когда человек, которого ты знаешь с самого детства и который всегда тебя поддерживает, играет с тобой еще и в одной команде, это здорово. При этом мы очень требовательны друг к другу на площадке. Если кто-то из нас совершает неправильные действия, то мы можем в лоб сказать друг другу какие-то неприятные вещи.

— В УГМК вы будете играть под руководством титулованного испанского специалиста Мигеля Мендеса. Что скажете об этом тренере?

— Пока я провела под его руководством всего несколько тренировок, поэтому какие-то серьезные выводы делать рано, но я знаю, что это очень интересный тренер. И тот факт, что он в нынешнем году принял команду по ходу сезона и выиграл с ней Евролигу и Премьер-лигу, говорит о том, что это топ-тренер.

— Какие цели поставили перед собой в новом сезоне?

— Каждый спортсмен стремится к чемпионству и идет к этой цели каждый новый день. Шаг за шагом. Поэтому я рассчитываю совершенствовать свои способности и завоевать максимальное количество трофеев.

— У вас было время отдохнуть, учитывая, что все лето вы выступали в WNBA?

— Да, у меня было достаточно времени, чтобы набраться сил. Я провела его на даче на свежем воздухе вместе со своими родными и близкими. И, конечно, моими любимыми собаками. Так что полностью готова к старту сезона.

— Какие выводы вы сделали после первого своего сезона в «Лос-Анджелес Спаркс»?

— Я поняла, над чем мне надо работать, что надо улучшать, в каких компонентах становиться быстрее и сильнее. Это хороший опыт, который показал мне другой баскетбол. Буду стараться работать над собой и провести второй сезон гораздо увереннее.

— В эти дни в Испании проходит чемпионат мира среди женских команд. Тяжело смотреть этот турнир по телевизору?

— Конечно, хочется играть на чемпионате мира среди лучших сборных. Но мы не в их числе. Сами залезли в эту яму, сами должны из нее выбраться.

— Соскучились по атмосфере в сборной?

— Очень, но через два месяца мы встретимся с девочками на тренировочном сборе. Осталось не так долго.

— Сборная России уже решила задачу выхода на Евробаскет-2019. Тяжело будет настраиваться на два оставшихся матча?

— Каждый матч что-то значит для нас. Не важно — прошли мы уже дальше или нет. Игры с Литвой и Венгрией будут очень сложными и интересными. Будем настраиваться на них с максимальной самоотдачей.