Американский центровой Хайнс назначен капитаном ЦСКА
Американский центровой Кайл Хайнс был назначен капитаном ПБК ЦСКА, сообщает
Американский центровой Кайл Хайнс был назначен капитаном ПБК ЦСКА, сообщает
32-летний американец сменит в этой роли Виктора Хряпу, который был капитаном ЦСКА на протяжении 8 лет. 36-летний Хряпа покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона. За московский клуб тяжёлый форвард выступал с 2008 года. Ещё два сезона Хряпа провёл в ЦСКА с 2002 по 2004 год.
Хайнс станет вторым в истории
Хряпе была предложена административная должность в ЦСКА, но бывший игрок пока не принял решение о своём будущем.