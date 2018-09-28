Американский центровой Хайнс назначен капитаном ЦСКА

32-летний американец сменит в этой роли Виктора Хряпу, который был капитаном ЦСКА на протяжении 8 лет. 36-летний Хряпа покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона. За московский клуб тяжёлый форвард выступал с 2008 года. Ещё два сезона Хряпа провёл в ЦСКА с 2002 по 2004 год.