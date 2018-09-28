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21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Американский центровой Хайнс назначен капитаном ЦСКА

Американский центровой Кайл Хайнс был назначен капитаном ПБК ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

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32-летний американец сменит в этой роли Виктора Хряпу, который был капитаном ЦСКА на протяжении 8 лет. 36-летний Хряпа покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона. За московский клуб тяжёлый форвард выступал с 2008 года. Ещё два сезона Хряпа провёл в ЦСКА с 2002 по 2004 год.

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Хайнс станет вторым в истории иностранцем-капитаном ЦСКА. В сезонах 2008−2009 капитаном армейского клуба был Матьяш Смодиш. Отметим, что в прошлом сезоне Хайнс был вице-капитаном московского клуба. Теперь эта роль перейдёт к Андрею Воронцевичу.

Хряпе была предложена административная должность в ЦСКА, но бывший игрок пока не принял решение о своём будущем.

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