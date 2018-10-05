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22:47 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Краснодарский «Локомотив- Кубань» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 96:64 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Зенита» Брендон Дженнингс, в его активе 15 очков. У «Локомотива-Кубани» больше всех очков набрал защитник Дмитрий Кулагин — 14.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» 14 октября в гостях сыграет с казанским УНИКСом, «Зенит» 21 октября также на выезде встретится с «Астаной».

В пятницу стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ. Также в первый игровой день турнира подмосковные «Химки» в гостях обыграли рижский ВЭФ — 96:67.

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