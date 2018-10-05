«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Зенита» Брендон Дженнингс, в его активе 15 очков. У «Локомотива-Кубани» больше всех очков набрал защитник Дмитрий Кулагин — 14.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» 14 октября в гостях сыграет с казанским УНИКСом, «Зенит» 21 октября также на выезде встретится с «Астаной».