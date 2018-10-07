УНИКС обыграл «Автодор» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ
ТАСС, 7 октября. Казанский УНИКС одержал победу над саратовским «Автодором» со счетом 76:63 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
ТАСС, 7 октября. Казанский УНИКС одержал победу над саратовским «Автодором» со счетом 76:63 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал сенегальский форвард хозяев Морис Ндур, набравший 18 очков.
Этот матч стал первым для команд в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ. В следующей встрече 14 октября УНИКС дома сыграет с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». «Автодор» 20 октября на своей площадке примет красноярский «Енисей».
В других матчах дня московский ЦСКА на выезде победил «Астану» со счетом 86:61. ЦСКА одержал вторую победу в двух встречах. Армейцы являются единственным клубом лиги, уже сыгравшим два матча.
Польский клуб «Зелена Гура», дебютировавший в лиге, на выезде обыграл «Цмоки-Минск» со счетом 88:71. Таллиннский «Калев» победил в гостях «Нижний Новгород» со счетом 82:68.