Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ворскла0
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол1
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья1
Сельта0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА0
Локомотив1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг6
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи2
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
21:30
СПАЛ
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Валенсия
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль0
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель2
Кан0
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако1
Ренн2
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
17:00
Динамо К1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д1
Заря Лг1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит2
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
16:15
Саутгемптон0
Челси3
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард2
ЦСКА4
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо3
Нант0
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан3
Кьево1
Хоккей. НХЛ
8.10
Чикаго Блэкхокс
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрайбург0
Байер0
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс3
Слован0
Футбол. Зарубежный
14:00
Фулхэм1
Арсенал5
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
14:00
Львов1
Десна3
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь6
Динамо Р3
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа1
Парма3
Футбол. Зарубежный
13:00
Вальядолид1
Уэска0
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь2
Автомобилист5
Хоккей. НХЛ
8.10
Лос-Анджелес Кингз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Премьер-лига
11:30
Енисей2
Спартак3
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал2
Трактор7
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур3
Металлург Мг4
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
13Слуцкий против Моуринью: ничья ЦСКА с «Реалом»
20:18 (мск), источник: ТАСС

УНИКС обыграл «Автодор» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 7 октября. Казанский УНИКС одержал победу над саратовским «Автодором» со счетом 76:63 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал сенегальский форвард хозяев Морис Ндур, набравший 18 очков.

Этот матч стал первым для команд в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ. В следующей встрече 14 октября УНИКС дома сыграет с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». «Автодор» 20 октября на своей площадке примет красноярский «Енисей».

В других матчах дня московский ЦСКА на выезде победил «Астану» со счетом 86:61. ЦСКА одержал вторую победу в двух встречах. Армейцы являются единственным клубом лиги, уже сыгравшим два матча.

Польский клуб «Зелена Гура», дебютировавший в лиге, на выезде обыграл «Цмоки-Минск» со счетом 88:71. Таллиннский «Калев» победил в гостях «Нижний Новгород» со счетом 82:68.

 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
Комментатор UFC объяснил, почему Нурмагомедов устроил драку
«Зенит» победил в главном матче десятого тура РПЛ
ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Авангард»
Моуринью стал рекордсменом «МЮ» по проценту одержанных побед
Российская пара с мировым рекордом выиграла турнир в Финляндии
ЦСКА принимает «Локомотив» в матче РПЛ (трансляция)
«Витесс» Слуцкого одержал крупную победу в матче Эредивизии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь