УНИКС обыграл «Автодор» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал сенегальский форвард хозяев Морис Ндур, набравший 18 очков.

Этот матч стал первым для команд в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ. В следующей встрече 14 октября УНИКС дома сыграет с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». «Автодор» 20 октября на своей площадке примет красноярский «Енисей».

В других матчах дня московский ЦСКА на выезде победил «Астану» со счетом 86:61. ЦСКА одержал вторую победу в двух встречах. Армейцы являются единственным клубом лиги, уже сыгравшим два матча.