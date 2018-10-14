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20:58 (мск), источник: Sport24

Напролом: как УНИКС и «Локомотив-Кубань» мечтают выйти из-за спин ЦСКА и «Химок»

Пока у Казани получается лучше.

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Источник: unics.ru

Две очень похожие и совершенно разные команды Единой Лиги ВТБ: солнечный Краснодар и столица Татарстана. Именно в эти города отправляются те, кто не подошел ЦСКА и не был перехвачен подмосковными «Химками» — самыми богатыми баскетбольными клубами России.

УНИКС и «Локо», пожалуй, самые недооцененные команды сезона. Казанцы каждый год находят на задворках Европы крутых игроков. А краснодарцы целенаправленно собирают базовый клуб сборной. И прямо сейчас это, пожалуй, единственные команды, которые могут вмешаться в спор грандов.

Оба клуба, уверенно вкатившиеся в сезон, испытывают проблемы разве что с посещаемостью на домашних матчах. В Краснодаре пытаются воспитать привычку ездить за город в «Баскет-Холл» без бесплатных билетов. А в Казани верят, что болельщик когда-нибудь вернется в центр города. Обладатели двух одинаковых арен и разных концепций развития испытывают симметричные проблемы и верят, что в борьбу ЦСКА — «Химки» можно вмешаться. Составы позволяют. Но для этого надо между собой определить делегата от второго эшелона.

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Отдельная интрига вечера в Казани — борьба за место главного снайпера в истории лиги. Алексей Швед двумя часами ранее настрелял 23 очка в кольцо «Калева» и вышел на первую позицию. Запланированное событие. Вот только в воскресенье Виталию Фридзону исполнилось 33. Не лучший день чтобы уступить историческое лидерство. Чтобы вернуться на первую строчку хотя бы на неделю защитнику «Локо» надо было набрать минимум 11 очков. Спойлер — не набросал.

Виталий Фридзон все реже достает свои револьверы. Но снижение игрового времени в ЦСКА и теперь попытка продлить молодость в «Локо» никак не мешают ветерану быть одним из самых авторитетных и узнаваемых российских баскетболистов.

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Друг Александра Овечкина, Виктории Лопыревой и званый гость на главных светских вечеринках страны когда-то был главной звездой в «Химках». Он был в Подмосковье Алексеем Шведом до Алексея Шведа с правом на все броски. Потом стал «киллером» в сборной, под которого разыгрывали победные комбинации в концовках. За 5 лет в ЦСКА главный баскетболист в истории Брянской области испробовал все роли. Шутера с победными бросками под сирену. Бультерьера, которого бросали под звезд соперника. И даже запасного: с целью дать передохнуть лидерам.

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Сейчас ему уже 33. И первые два броска в воскресенье, причем в одной атаке, закончились для Виталия обидными блок-шотами. Железный Фридзон все равно полезен и надежен. Больше него матчей в единой лиге ВТБ не провел никто. 225 игр. Ближайшие преследователи — Андрей Воронцевич из ЦСКА (215) и Сергей Моня из «Химок» (211). Просто в день рождения выдавать перфоманс совсем не просто.

Второй выход Фридзона на паркет снова не позволил привлечь внимание. И пока я следил за легендой русского баскетбола в надежде зацепиться за полезные действия, УНИКС и «Локо» бодренько завершали первую половину в режиме 4×4. Виталий Фридзон получил два блок-шота. Его коллега по баскетбольной старости Антон Понкрашов из УНИКСа мяч почти не трогал. Промах из-за дуги и средний бросок даже не коснулся дужки кольца.

Американцы ДжаДжуан Джонсон («Локо») и Морис Ндур (УНИКС) устроили горячую дуэль в соревновании по баскетбольному атлетизму. Краснодарец выше и эффектнее прыгает, а Ндур просто лучше играет в баскетбол. Джамар Смит поливает из любых позиций, но «Локо» атакует разнообразнее.

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Итог вечера — 79:75. Победа УНИКСа. Но никакой ясности в этом противостоянии «Баскет-холлов» нет. Еще одно противостояние, в котором ожидается многосерийный триллер. Разве что российским ветеранам здесь отведена роль второго плана. Антон Понкрашов — 0 очков. Виталий Фридзон — 0 очков. Эти револьверы еще выстрелят, но уже не как основная ударная сила.

Алексей Швед из подмосковных «Химок» своего исторического лидерства уже не упустит.

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