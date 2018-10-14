Напролом: как УНИКС и «Локомотив-Кубань» мечтают выйти из-за спин ЦСКА и «Химок»
Пока у Казани получается лучше.
Пока у Казани получается лучше.
Две очень похожие и совершенно разные команды Единой Лиги ВТБ: солнечный Краснодар и столица Татарстана. Именно в эти города отправляются те, кто не подошел ЦСКА и не был перехвачен подмосковными «Химками» — самыми богатыми баскетбольными клубами России.
УНИКС и «Локо», пожалуй, самые недооцененные команды сезона. Казанцы каждый год находят на задворках Европы крутых игроков. А краснодарцы целенаправленно собирают базовый клуб сборной. И прямо сейчас это, пожалуй, единственные команды, которые могут вмешаться в спор грандов.
Оба клуба, уверенно вкатившиеся в сезон, испытывают проблемы разве что с посещаемостью на домашних матчах. В Краснодаре пытаются воспитать привычку ездить за город в «Баскет-Холл» без бесплатных билетов. А в Казани верят, что болельщик
Отдельная интрига вечера в Казани — борьба за место главного снайпера в истории лиги. Алексей Швед двумя часами ранее настрелял 23 очка в кольцо «Калева» и вышел на первую позицию. Запланированное событие. Вот только в воскресенье Виталию Фридзону исполнилось 33. Не лучший день чтобы уступить историческое лидерство. Чтобы вернуться на первую строчку хотя бы на неделю защитнику «Локо» надо было набрать минимум 11 очков. Спойлер — не набросал.
Виталий Фридзон все реже достает свои револьверы. Но снижение игрового времени в ЦСКА и теперь попытка продлить молодость в «Локо» никак не мешают ветерану быть одним из самых авторитетных и узнаваемых российских баскетболистов.
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Сейчас ему уже 33. И первые два броска в воскресенье, причем в одной атаке, закончились для Виталия обидными
Второй выход Фридзона на паркет снова не позволил привлечь внимание. И пока я следил за легендой русского баскетбола в надежде зацепиться за полезные действия, УНИКС и «Локо» бодренько завершали первую половину в режиме 4×4. Виталий Фридзон получил два
Американцы ДжаДжуан Джонсон («Локо») и Морис Ндур (УНИКС) устроили горячую дуэль в соревновании по баскетбольному атлетизму. Краснодарец выше и эффектнее прыгает, а Ндур просто лучше играет в баскетбол. Джамар Смит поливает из любых позиций, но «Локо» атакует разнообразнее.
Итог вечера — 79:75. Победа УНИКСа. Но никакой ясности в этом противостоянии «Баскет-холлов» нет. Еще одно противостояние, в котором ожидается многосерийный триллер. Разве что российским ветеранам здесь отведена роль второго плана. Антон Понкрашов — 0 очков. Виталий Фридзон — 0 очков. Эти револьверы еще выстрелят, но уже не как основная ударная сила.
Алексей Швед из подмосковных «Химок» своего исторического лидерства уже не упустит.