Баскетболисты «Астаны» обыграли «Зенит» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Казахстана, завершилась со счетом 93:91 (24:20, 13:28, 29:22, 27:21) в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Клеммонс, оформивший дабл-дабл (26 очков + 10 передач). У «Зенита» 21 очко набрал Джален Рейнольдс.