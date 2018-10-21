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15:50 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Астаны» обыграли «Зенит» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Баскетболисты казахстанской «Астаны» на своем паркете переиграли петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Казахстана, завершилась со счетом 93:91 (24:20, 13:28, 29:22, 27:21) в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Клеммонс, оформивший дабл-дабл (26 очков + 10 передач). У «Зенита» 21 очко набрал Джален Рейнольдс.

В следующем матче сезона «Астана» сыграет 29 октября на выезде с польской «Зелёна-Гурой», а «Зенит» 27 октября встретится в Риге с местным ВЭФом.

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