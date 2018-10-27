Экс-баскетболист сборной России составит компанию Кокорину и Мамаеву в тюрьме
Дмитрий Домани экстрадирован из Черногории в Москву. Ему грозит пять лет заключения.
Дмитрий Домани экстрадирован из Черногории в Москву. Ему грозит пять лет заключения.
Исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани экстрадирован из Черногории в Москву. В столице нашей страны 44-летнего
Бывший босс Домани —
В 2016 году, когда известному в прошлом баскетболисту только было предъявлено обвинение по уголовному делу, он пытался бороться за свое честное имя. По его словам Дмитрия, он стал жертвой оговора со стороны недоброжелателей. Адвокат Домани просил «СЭ» прислать вопросы для интервью, однако затем тактика защиты изменилась — Дмитрий уехал за границу, где пытался избежать уголовного преследования. Беглец был объявлен в розыск по линии Интерпола, в марте этого года задержан в Черногории и после завершения формальных процедур — выдан России.
Дмитрий — один из лучших российских баскетболистов рубежа веков. Его отец Вячеслав Домани был известным волейболистом, чемпионом Европы и призером Олимпиады в Мюнхене. Но Дмитрий выбрал другую игру для высоких людей. Он выступал в студенческой баскетбольной лиге в США, выставлял свою кандидатуру на драфт НБА. Со сборной России Домани дважды брал серебро чемпионатов мира. На клубном уровне он долгие годы выступал за ЦСКА, с которым трижды стал чемпионом России, и за московское «Динамо». Завершил карьеру в 2012-м в самарских «Красных Крыльях».
Летом 2013 года Домани вошел в команду Елены Аникеевой, занявшей пост главы Российской федерации баскетбола. Увы, за этой командой вскоре потянулся шлейф скандалов и судебных процессов. Соперница Аникеевой в борьбе за пост президента Светлана Абросимова сразу же после оглашения итогов голосования, опротестовала их. И в феврале 2014-го суд аннулировал результаты выборов. Но благодаря апелляциям Аникеевой удавалось сохранять свою должность более двух лет. Вместе с ней два года в федерации трудился и Домани, совмещавший посты исполнительного директора РФБ и генерального менеджера сборной России.
Для национальной команды это был очень непростой период. Российская сборная провалилась на Евробаскете-2013 и не попала на ЧМ-2014. А единственным для нее крупным турниром при Домани стал чемпионат Европы-2015, где под руководством Евгения Пашутина мы не вышли из группы. При этом в сборной постоянно возникли разного рода конфликты. Справедливости ради, генменеджер пытался разобраться с ними, как мог, и не избегал острых вопросов журналистов. Когда стало ясно, что дни Аникеевой в федерации сочтены, Домани выставил свою кандидатуру на новые выборы, где его соперником стал бывший партнер по национальной команде Андрей Кириленко. В итоге Дмитрий снялся с выборов в день голосования — когда понял, что шансов на победу у него нет.
Став главой РФБ, Кириленко, начал разгребать долги Аникеевой, которые оказались просто огромными. Структуры мужа Юлии Аникеевой — Константина Гринвальда — предъявляют финансовые претензии федерации по сей день. При этом к Домани у Кириленко вопросов изначально не было. В сентябре 2015 года Дмитрий покинул оба своих поста в федерации, но декабре
В марте этого года властям Черногории удалось обнаружить Домани в городе