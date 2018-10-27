Экс-баскетболист сборной России составит компанию Кокорину и Мамаеву в тюрьме

Источник: Спорт-Экспресс

Исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани экстрадирован из Черногории в Москву. В столице нашей страны 44-летнего экс-форварда сборной России ожидает суд по делу о мошенничестве. По данным следствия, во время работы в РФБ Домани заключал фиктивные контракты, в результате чего федерации был нанесен значительный материальный ущерб. Дмитрию грозит до пяти лет тюрьмы, причем попытка скрыться от правосудия, безусловно, пойдет подозреваемому в минус.

Бывший босс Домани — экс-президент РФБ Юлия Аникеева — в прошлом году была приговорена к четырем с половиной годам заключения за хищение у федерации 44 миллионов рублей в период с 2013 по 2015 годы. Причем накануне оглашения приговора Аникеева бежала из-под домашнего ареста, и в настоящее время находится в розыске. Также суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы индивидуального предпринимателя Елену Силину, оказывавшую бухгалтерские услуги Аникеевой. Теперь пришла очередь Домани.

В 2016 году, когда известному в прошлом баскетболисту только было предъявлено обвинение по уголовному делу, он пытался бороться за свое честное имя. По его словам Дмитрия, он стал жертвой оговора со стороны недоброжелателей. Адвокат Домани просил «СЭ» прислать вопросы для интервью, однако затем тактика защиты изменилась — Дмитрий уехал за границу, где пытался избежать уголовного преследования. Беглец был объявлен в розыск по линии Интерпола, в марте этого года задержан в Черногории и после завершения формальных процедур — выдан России.

Генеральный менеджер

Дмитрий — один из лучших российских баскетболистов рубежа веков. Его отец Вячеслав Домани был известным волейболистом, чемпионом Европы и призером Олимпиады в Мюнхене. Но Дмитрий выбрал другую игру для высоких людей. Он выступал в студенческой баскетбольной лиге в США, выставлял свою кандидатуру на драфт НБА. Со сборной России Домани дважды брал серебро чемпионатов мира. На клубном уровне он долгие годы выступал за ЦСКА, с которым трижды стал чемпионом России, и за московское «Динамо». Завершил карьеру в 2012-м в самарских «Красных Крыльях».

Летом 2013 года Домани вошел в команду Елены Аникеевой, занявшей пост главы Российской федерации баскетбола. Увы, за этой командой вскоре потянулся шлейф скандалов и судебных процессов. Соперница Аникеевой в борьбе за пост президента Светлана Абросимова сразу же после оглашения итогов голосования, опротестовала их. И в феврале 2014-го суд аннулировал результаты выборов. Но благодаря апелляциям Аникеевой удавалось сохранять свою должность более двух лет. Вместе с ней два года в федерации трудился и Домани, совмещавший посты исполнительного директора РФБ и генерального менеджера сборной России.

Для национальной команды это был очень непростой период. Российская сборная провалилась на Евробаскете-2013 и не попала на ЧМ-2014. А единственным для нее крупным турниром при Домани стал чемпионат Европы-2015, где под руководством Евгения Пашутина мы не вышли из группы. При этом в сборной постоянно возникли разного рода конфликты. Справедливости ради, генменеджер пытался разобраться с ними, как мог, и не избегал острых вопросов журналистов. Когда стало ясно, что дни Аникеевой в федерации сочтены, Домани выставил свою кандидатуру на новые выборы, где его соперником стал бывший партнер по национальной команде Андрей Кириленко. В итоге Дмитрий снялся с выборов в день голосования — когда понял, что шансов на победу у него нет.

Полгода на нарах

Став главой РФБ, Кириленко, начал разгребать долги Аникеевой, которые оказались просто огромными. Структуры мужа Юлии Аникеевой — Константина Гринвальда — предъявляют финансовые претензии федерации по сей день. При этом к Домани у Кириленко вопросов изначально не было. В сентябре 2015 года Дмитрий покинул оба своих поста в федерации, но декабре все-таки стал одним из фигурантов уголовного дела о хищении 44 миллионов рублей, заведенного против Аникеевой. На допросы Домани начали вызывать с марта 2016-го, а в декабре того же года он покинул страну, направив открытое письмо генпрокурору Юрию Чайке. В нем он утверждал, что следователи принуждали его оговорить себя и бывшую начальницу.