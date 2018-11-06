Доктор Боломбой. Центровой ЦСКА чуть не пошёл в медицину
Если бы не баскетбол, в США появился бы один чрезвычайно высокий врач.
Если бы не баскетбол, в США появился бы один чрезвычайно высокий врач.
Джоэл Боломбой родился в семье выходца из Конго и русской девушки Татьяны. Молодой семье пришлось очень часто ездить с места на место, и в первые годы жизни ребенок много времени проводил со своей бабушкой, мамой Татьяны. Он почти не помнит, как семья решила переехать в Америку — Джоэлу было четыре года. По словам его мамы, переехали для того, чтобы ребёнку было комфортнее.
Правда, не всё было так просто. В школе он почти ничего не понимал
По словам Татьяны, перед баскетболом парень перепробовал много всего: его отдавали на футбол, теннис, лёгкую атлетику. Он даже играл в оркестре! Но ему ничего не нравилось. Его мама вспоминает: «Как и все дети, он любил играть в видеоприставки, гонять на велосипеде, пинать мяч и плавать в бассейне. У него было всё, и он никогда ничего не просил. Даже сейчас спросите его, что он хочет на день рождения или на Новый год. Он вам ответит, что ничего не надо. Один раз попросил котёнка, и мы ему подарили».
Он был отличным помощником для мамы, вместе с ней убирал и мыл посуду. Татьяна говорит, что он и сейчас тихий и спокойный — почти ничего не говорит и только слушает.
Мама всегда говорила Джоэлу, что тот должен стать врачом. Лучше всего хирургом. Татьяна сразу после переезда в США поняла, что медицинская профессия в стране котируется, и для будущего ребёнка это самая перспективная сфера. Она пыталась заложить те же мысли в голову сына, но тот отвечал, что не хочет резать людей. При этом сам Джоэл не говорил, кем хочет быть, и до определённого времени в семье считали, что будущее у парня предопределено.
Папа всегда заставлял сына читать и хорошо делать уроки. Он говорил Джоэлу, что это самое важное в жизни. И тот схватывал на лету: у него была отличная память и все предрасположенности к
Сам Боломбой сейчас отрицает, что
Но каждый раз, когда она говорила мне о профессии врача, я постоянно отвечал, что не хочу. Но
На вопрос, был ли шанс, что Боломбой станет доктором, он отвечает, что да, конечно, был, тем более с учётом довольно неплохого образования.
Но в седьмом классе Джоэл попробовал сыграть в баскетбол. У него стало хорошо получаться, и уже через несколько лет его начали приглашать местные клубы. Мама все еще питала надежду, что сын будет врачом — постоянно говорила, как это перспективно и благородно помогать людям. Но Боломбоя было уже не переубедить, он твёрдо вознамерился стать баскетболистом. С этого момента события стали происходить очень быстро: Джоэл получил сразу несколько предложений от институтов, среди которых выбрал Weber State, и с этого момента у него был только один путь. И с медициной он не имел ничего общего.