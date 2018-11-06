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18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Доктор Боломбой. Центровой ЦСКА чуть не пошёл в медицину

Если бы не баскетбол, в США появился бы один чрезвычайно высокий врач.

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Источник: РИА "Новости"

Джоэл Боломбой родился в семье выходца из Конго и русской девушки Татьяны. Молодой семье пришлось очень часто ездить с места на место, и в первые годы жизни ребенок много времени проводил со своей бабушкой, мамой Татьяны. Он почти не помнит, как семья решила переехать в Америку — Джоэлу было четыре года. По словам его мамы, переехали для того, чтобы ребёнку было комфортнее.

Правда, не всё было так просто. В школе он почти ничего не понимал по-английски. В семье просто некому было заниматься с ним — папа говорил по-французски, мама — по-русски. Сам Боломбой тоже говорил по-русски. Несколько месяцев Джоэл и Татьяна вместе ходили на уроки английского языка. Мальчик стеснялся и не хотел заниматься, но прошло всего несколько месяцев — и его было не узнать. Он завел кучу друзей и уже учил маму говорить по-английски.

По словам Татьяны, перед баскетболом парень перепробовал много всего: его отдавали на футбол, теннис, лёгкую атлетику. Он даже играл в оркестре! Но ему ничего не нравилось. Его мама вспоминает: «Как и все дети, он любил играть в видеоприставки, гонять на велосипеде, пинать мяч и плавать в бассейне. У него было всё, и он никогда ничего не просил. Даже сейчас спросите его, что он хочет на день рождения или на Новый год. Он вам ответит, что ничего не надо. Один раз попросил котёнка, и мы ему подарили».

Он был отличным помощником для мамы, вместе с ней убирал и мыл посуду. Татьяна говорит, что он и сейчас тихий и спокойный — почти ничего не говорит и только слушает.

Мама всегда говорила Джоэлу, что тот должен стать врачом. Лучше всего хирургом. Татьяна сразу после переезда в США поняла, что медицинская профессия в стране котируется, и для будущего ребёнка это самая перспективная сфера. Она пыталась заложить те же мысли в голову сына, но тот отвечал, что не хочет резать людей. При этом сам Джоэл не говорил, кем хочет быть, и до определённого времени в семье считали, что будущее у парня предопределено.

Папа всегда заставлял сына читать и хорошо делать уроки. Он говорил Джоэлу, что это самое важное в жизни. И тот схватывал на лету: у него была отличная память и все предрасположенности к какой-нибудь учёной профессии. При этом отец поддерживал любые увлечения сына и не «давил» по поводу выбора профессии.

Сам Боломбой сейчас отрицает, что когда-либо относился к будущему в медицине серьёзно: «Я никогда не хочет стать врачом. Мама хотела этого для меня и даже сама ходила в школу медсестёр.

Но каждый раз, когда она говорила мне о профессии врача, я постоянно отвечал, что не хочу. Но вообще-то, если честно, я совсем не знал, кем хочу стать. Ребёнком я постоянно игра в видеоигры, занимался спортом, катался на скейтборде, слушал музыку, тусовался с друзьями.

На вопрос, был ли шанс, что Боломбой станет доктором, он отвечает, что да, конечно, был, тем более с учётом довольно неплохого образования.

Но в седьмом классе Джоэл попробовал сыграть в баскетбол. У него стало хорошо получаться, и уже через несколько лет его начали приглашать местные клубы. Мама все еще питала надежду, что сын будет врачом — постоянно говорила, как это перспективно и благородно помогать людям. Но Боломбоя было уже не переубедить, он твёрдо вознамерился стать баскетболистом. С этого момента события стали происходить очень быстро: Джоэл получил сразу несколько предложений от институтов, среди которых выбрал Weber State, и с этого момента у него был только один путь. И с медициной он не имел ничего общего.

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