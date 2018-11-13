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11:47 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист ЦСКА Боломбой заявил, что счастлив получить российское гражданство

ТАСС, 13 ноября. Центровой баскетбольного клуба ЦСКА Джоэл Боломбой счастлив получить российское гражданство. Об этом он заявил пресс-службе московского клуба.

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Источник: AFP 2018

В понедельник стало известно, что Боломбой получил российское гражданство. Форвард ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать — украинкой, отец — конголезцем. В возрасте четырех лет он с родителями уехал в США.

«По-настоящему счастлив тому, что получил российское гражданство, горд стать частью великой страны, — поделился впечатлениями баскетболист, который перешел в армейский клуб прошедшим летом. — Хочу поблагодарить президента ЦСКА Андрея Ватутина, и всех, кто сыграл свою роль в процессе. Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом».

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Ватутин отметил, что Боломбой может усилить сборную России. «Рады, что процесс обретения Джоэлом гражданства нашей страны завершен, и теперь он сможет выступать за клуб и сборную России, тем более, что его амплуа “большого” столь дефицитно в отечественном баскетболе, — сказал он. — Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в судьбе Боломбоя — руководство страны, министра спорта Павла Колобкова, президента РФБ (Российская федерация баскетбола) Андрея Кириленко, всех вовлеченных в этот процесс».

Боломбой по окончании школы поступил в университет «Вебер Стэйт», который окончил в ранге лучшего баскетболиста по количеству подборов в истории вуза и всей конференции «Биг Скай», входящей в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA). В 2016 году игрок был выбран «Ютой» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером. В течение двух последних сезонов суммарно провел 18 матчей в регулярном чемпионате НБА в составе «Юты» и «Милуоки», в среднем набирая за игру 1,7 очка и делая 1,5 подбора за 5,1 минуты на площадке, а также принял участие в двух встречах плей-офф (2,0 очка, 1,0 подбора, 4,5 минуты).

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