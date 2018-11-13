Баскетболист ЦСКА Боломбой заявил, что счастлив получить российское гражданство

Источник: AFP 2018

В понедельник стало известно, что Боломбой получил российское гражданство. Форвард ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать — украинкой, отец — конголезцем. В возрасте четырех лет он с родителями уехал в США.

«По-настоящему счастлив тому, что получил российское гражданство, горд стать частью великой страны, — поделился впечатлениями баскетболист, который перешел в армейский клуб прошедшим летом. — Хочу поблагодарить президента ЦСКА Андрея Ватутина, и всех, кто сыграл свою роль в процессе. Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом».

Ватутин отметил, что Боломбой может усилить сборную России. «Рады, что процесс обретения Джоэлом гражданства нашей страны завершен, и теперь он сможет выступать за клуб и сборную России, тем более, что его амплуа “большого” столь дефицитно в отечественном баскетболе, — сказал он. — Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в судьбе Боломбоя — руководство страны, министра спорта Павла Колобкова, президента РФБ (Российская федерация баскетбола) Андрея Кириленко, всех вовлеченных в этот процесс».