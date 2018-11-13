Баскетболист ЦСКА Боломбой заявил, что счастлив получить российское гражданство
ТАСС, 13 ноября. Центровой баскетбольного клуба ЦСКА Джоэл Боломбой счастлив получить российское гражданство. Об этом он заявил
ТАСС, 13 ноября. Центровой баскетбольного клуба ЦСКА Джоэл Боломбой счастлив получить российское гражданство. Об этом он заявил
В понедельник стало известно, что Боломбой получил российское гражданство. Форвард ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать — украинкой, отец — конголезцем. В возрасте четырех лет он с родителями уехал в США.
«По-настоящему счастлив тому, что получил российское гражданство, горд стать частью великой страны, — поделился впечатлениями баскетболист, который перешел в армейский клуб прошедшим летом. — Хочу поблагодарить президента ЦСКА Андрея Ватутина, и всех, кто сыграл свою роль в процессе. Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом».
Ватутин отметил, что Боломбой может усилить сборную России. «Рады, что процесс обретения Джоэлом гражданства нашей страны завершен, и теперь он сможет выступать за клуб и сборную России, тем более, что его амплуа “большого” столь дефицитно в отечественном баскетболе, — сказал он. — Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в судьбе Боломбоя — руководство страны, министра спорта Павла Колобкова, президента РФБ (Российская федерация баскетбола) Андрея Кириленко, всех вовлеченных в этот процесс».
Боломбой по окончании школы поступил в университет «Вебер Стэйт», который окончил в ранге лучшего баскетболиста по количеству подборов в истории вуза и всей конференции «Биг Скай», входящей в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA). В 2016 году игрок был выбран «Ютой» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером. В течение двух последних сезонов суммарно провел 18 матчей в регулярном чемпионате НБА в составе «Юты» и «Милуоки», в среднем набирая за игру 1,7 очка и делая 1,5 подбора за 5,1 минуты на площадке, а также принял участие в двух встречах