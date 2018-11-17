УНИКС победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 89:64 (29:16, 15:14, 21:15, 24:19) в пользу УНИКСа. В составе победителей 15 очков набрал Пиеррия Хенри. У проигравших 14 баллами отметился Кендрик Перри.