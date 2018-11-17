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20:02 (мск), источник: Р-Спорт

УНИКС победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 89:64 (29:16, 15:14, 21:15, 24:19) в пользу УНИКСа. В составе победителей 15 очков набрал Пиеррия Хенри. У проигравших 14 баллами отметился Кендрик Перри.

В следующем матче турнира УНИКС 8 декабря в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», «Нижний Новгород» 7 декабря примет саратовский «Автодор».

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