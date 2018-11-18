Баскетболист Джоэл Боломбой надеется как можно скорее сыграть за ЦСКА и сборную России

«Я очень рад, что у меня появился шанс сыграть за сборную России. Сейчас мне мешают нюансы с бумагами, которые необходимо решить с FIBA [Международная федерация баскетбола], но я надеюсь, что в ближайшее время сыграю за ЦСКА, может уже на следующей неделе, и сборную России», — сказал Боломбой.