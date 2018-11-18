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21:25 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист Джоэл Боломбой надеется как можно скорее сыграть за ЦСКА и сборную России

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой московского ЦСКА Джоэл Боломбой надеется как можно скорее сыграть за клуб и сборную России по баскетболу. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

12 ноября Боломбой получил российское гражданство. Форвард ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать — украинка, отец — конголезец. С четырехлетнего возраста он проживал в США.

«Я очень рад, что у меня появился шанс сыграть за сборную России. Сейчас мне мешают нюансы с бумагами, которые необходимо решить с FIBA [Международная федерация баскетбола], но я надеюсь, что в ближайшее время сыграю за ЦСКА, может уже на следующей неделе, и сборную России», — сказал Боломбой.

Он также признался, что много слышал о Джоне Роберте Холдене, бросок которого принес сборной России победу на чемпионате Европы 2007 года. «Едва я оказался в ЦСКА, как мне рассказали о нем. Надеюсь, я смогу принести столько же пользы», — рассказал Боломбой.

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