Баскетболист Джоэл Боломбой надеется как можно скорее сыграть за ЦСКА и сборную России

12 ноября Боломбой получил российское гражданство. Форвард ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать — украинка, отец — конголезец. С четырехлетнего возраста он проживал в США.
«Я очень рад, что у меня появился шанс сыграть за сборную России. Сейчас мне мешают нюансы с бумагами, которые необходимо решить с FIBA [Международная федерация баскетбола], но я надеюсь, что в ближайшее время сыграю за ЦСКА, может уже на следующей неделе, и сборную России», — сказал Боломбой.
Он также признался, что много слышал о Джоне Роберте Холдене, бросок которого принес сборной России победу на чемпионате Европы 2007 года. «Едва я оказался в ЦСКА, как мне рассказали о нем. Надеюсь, я смогу принести столько же пользы», — рассказал Боломбой.