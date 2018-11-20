Джоэл Боломбой получил разрешение от FIBA выступать за сборную России

«Клуб получил от Российской федерации баскетбола все необходимые разрешения, выданные FIBA: Боломбой имеет право играть за клуб и сборную России, Джоэл может принять участие в матче с “Жальгирисом” и дебютировать в российской национальной команде против команды Финляндии 30 ноября», — говорится в заявлении.

Боломбой по окончании школы поступил в университет «Вебер Стэйт», который окончил в статусе лучшего баскетболиста по количеству подборов в истории вуза и всей конференции «Биг Скай», входящей в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA). В 2016 году игрок был выбран «Ютой» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером. В течение двух последних сезонов суммарно провел 18 матчей в регулярном чемпионате НБА в составе «Юты» и «Милуоки», в среднем набирая за игру 1,7 очка и делая 1,5 подбора за 5,1 минуты на площадке, а также принял участие в двух встречах плей-офф (2,0 очка, 1,0 подбора, 4,5 минуты). В 2018 году форвард подписал контракт с ЦСКА.