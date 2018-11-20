Джоэл Боломбой получил разрешение от FIBA выступать за сборную России
ТАСС, 20 ноября. Международная федерация баскетбола (FIBA) разрешила центровому московского ЦСКА Джоэлу Боломбою выступать за сборную России. Об этом сообщает
ТАСС, 20 ноября. Международная федерация баскетбола (FIBA) разрешила центровому московского ЦСКА Джоэлу Боломбою выступать за сборную России. Об этом сообщает
Форвард ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать — украинка, отец — конголезец. 12 ноября Боломбой получил российское гражданство, позднее 24-летний баскетболист вошел в состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира Кубка мира 2019 года с командами Финляндии и Чехии.
«Клуб получил от Российской федерации баскетбола все необходимые разрешения, выданные FIBA: Боломбой имеет право играть за клуб и сборную России, Джоэл может принять участие в матче с “Жальгирисом” и дебютировать в российской национальной команде против команды Финляндии 30 ноября», — говорится в заявлении.
Матч с командой Финляндии состоится 30 ноября в Эспоо, с чехами россияне сыграют 3 декабря в подмосковных Химках. Сборная России занимает третье место в группе К, набрав 12 очков в восьми встречах.
Боломбой по окончании школы поступил в университет «Вебер Стэйт», который окончил в статусе лучшего баскетболиста по количеству подборов в истории вуза и всей конференции «Биг Скай», входящей в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA). В 2016 году игрок был выбран «Ютой» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером. В течение двух последних сезонов суммарно провел 18 матчей в регулярном чемпионате НБА в составе «Юты» и «Милуоки», в среднем набирая за игру 1,7 очка и делая 1,5 подбора за 5,1 минуты на площадке, а также принял участие в двух встречах