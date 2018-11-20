Врачи «Спартака» спасли жизнь пассажиру самолета
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Медицинская бригада
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Медицинская бригада
«Во время перелёта нашей команды из Владивостока в Петербург после ответного матча Кубка России, у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие. К счастью на борту самолета оказался врач нашей команды, Павел Самойленко, который оказал мужчине первую помощь», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«После Павел и массажист команды, Андрей Волков, находились рядом с мужчиной на протяжении трех часов и следили за тем, чтобы его состояние не ухудшилось и он не потерял сознание, пока самолёт совершал экстренную посадку в Екатеринбурге. После посадки мужчина был госпитализирован и сейчас его жизни ничего не угрожает», — добавили в клубе.
Весной этого года доктор и массажисты московского футбольного клуба «Арарат» также спасли жизнь пассажиру на борту самолета, направлявшегося в Ереван. У мужчины случился гипертонический криз, но врачи оказали ему своевременную помощь.