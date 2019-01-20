Баскетболистки «Надежды» победили «Енисей» в матче чемпионата России
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Оренбургская «Надежда» в гостях обыграла красноярский «Енисей» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Оренбургская «Надежда» в гостях обыграла красноярский «Енисей» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 90:72 (20:23, 23:15, 29:14, 18:20) в пользу «Надежды». В составе победительниц 28 очков набрала Сандра Виана Игуеравиде,
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
УГМК (Екатеринбург) — «Динамо» (Новосибирск) — 112:48,
«Спартак» (Ногинск) — «Спарта энд К» (Видное) — 68:80.