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20 января, источник: Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» победили «Енисей» в матче чемпионата России

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Оренбургская «Надежда» в гостях обыграла красноярский «Енисей» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 90:72 (20:23, 23:15, 29:14, 18:20) в пользу «Надежды». В составе победительниц 28 очков набрала Сандра Виана Игуеравиде, дабл-дабл сделала Брионна Джонс — 16 очков, 11 подборов. У проигравших 23 балла на счету Стефани Мавунга.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

УГМК (Екатеринбург) — «Динамо» (Новосибирск) — 112:48,

«Спартак» (Ногинск) — «Спарта энд К» (Видное) — 68:80.

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