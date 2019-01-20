Баскетболистки «Надежды» победили «Енисей» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 90:72 (20:23, 23:15, 29:14, 18:20) в пользу «Надежды». В составе победительниц 28 очков набрала Сандра Виана Игуеравиде, дабл-дабл сделала Брионна Джонс — 16 очков, 11 подборов. У проигравших 23 балла на счету Стефани Мавунга.