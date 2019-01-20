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20 января, источник: ТАСС

«Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБ в текущем сезоне

ТАСС, 20 января. Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счетом 93:86 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"
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Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 21 очко.

ЦСКА впервые с 14 января 2018 года уступил в матче Единой лиги ВТБ, прервав 28-матчевую победную серию.

В текущем сезоне ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице, выиграв 13 матчей из 14. «Зенит» в 13 играх одержал восемь побед и занимает пятую строчку.

Следующий матч ЦСКА проведет 27 января в гостях против «Цмоки-Минск». «Зенит» 3 февраля дома примет подмосковные «Химки».

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