«Я не ставил себя искусственно над другими. Просто был лучше — и не боялся ответственности». Сегодня — юбилей Сергея Белова

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Федотов

Сергей Белов

Родился 23 января 1944 года в Нащекино Томской области.

Умер 3 октября 2013 года в Перми.

В качестве игрока выступал за «Уралмаш» (1964−1967) и ЦСКА (1967−1980). Тренировал ЦСКА (1981−1982, 1988−1989), «Кассино» (1990−1993), сборную России (1994−1998), «Урал-Грейт» (1999−2004).

Олимпийский чемпион (1972), бронзовый призер Олимпиады (1968, 1976, 1980). Чемпион мира (1967, 1974). Чемпион Европы (1967, 1969, 1971, 1979).

Белов — легенда отечественного и мирового спорта. Великий игрок — взял все золото мира, включая олимпийское в Мюнхене-1972, первым из европейцев принят в американский Зал славы баскетбола. Успешный тренер — привел сборную России к двум финалам чемпионата мира (в 1994 и 1998 годах). Трудоголик и человек, фанатично преданный своему делу. Своенравный, упрямый, гордый — одним словом, как считали многие, сложный.

Звонки и стенки

Работая в «Спорт-экспресс» в 90-е — 2000-е годы, мне очень повезло быть знакомым и на протяжении долгих лет общаться с Сергеем Беловым. Было бы наивно говорить о какой-то дружбе между нами. Однако, смею предположить, что со временем, когда Саны, как Белова звали в баскетбольных кругах, уже идентифицировал и достаточно изучил молодого корреспондента, он начал отодвигать для меня те стенки, которыми в силу своего характера привык ограждаться от окружающих. Симпатия с его стороны зачастую выражалась в шутках и типично беловской, с ухмылкой через усы, иронии: «Саша, опять ты?! Кто его пустил на тренировку? Ладно, в последний раз».

А потом был еще последний раз, еще и еще…

Белов не любил давать интервью по телефону, о чем он неоднократно предупреждал. Но в те годы телефонная связь была единственным и самым быстрым способом добыть информацию. И я звонил ему. Домой, на тренировочную базу, в отели. Саныч, ругнувшись в трубку, иначе он не был бы самим собой, в итоге соглашался. Отвечал на вопросы, доставал протокол очередного матча и терпеливо зачитывал статистику игроков.

Сегодня, в эпоху интернета и мессенджеров, это выглядит дико. Даже дико в квадрате, ведь это был сам Сергей Белов! Один из лучших баскетболистов всех времен, первый игрок из Европы в Зале славы в Спрингфилде, главный герой легендарного матча с американцами в финале Олимпиады-72 в Мюнхене, в котором он набрал почти половину очков (20 из 51!) советской команды.

Разговоров и интервью с Беловым было немало. Сначала в его бытность главным тренером сборной, с которой он взял два серебра чемпионата мира (в 1994 и 1998-м) и бронзу европейского первенства (в 1997-м), потом пермского «Урал-Грейта» — первого и по сей день единственного клуба в российской истории, сумевшего (в сезонах-2000/01 и 2001/02) отобрать титул у ЦСКА. Газеты с этими публикациями до сих пор хранятся на антресоли в родительской квартире. Выбрасывать жалко. Память.

В стопках уже пожелтевших газет лежит и номер «СЭ» от 23 января 2004 года. С большим интервью Сергея Белова в день его 60-летия. Интервью получилось обстоятельным и, насколько это было возможно для Белова, откровенным. Перечитывая его спустя полтора десятка лет, снова вижу перед собой Саныча. Ироничного, сильного, уверенного в своей правоте и знающего себе цену.

Ниже — фрагменты из того интервью. Дюжина откровений, которые помогут вспомнить или — в случае с теми, кто узнал о баскетболисте Сергее Белове только благодаря киношному образу из блокбастера «Движение вверх» — лучше понять каким он был спортсменом и человеком, оценить масштаб его личности.

О пройденном пути

— Мне грех жаловаться. Я прошел интересный путь. Интересный — значит трудный и неоднозначный. Была масса ошибок, метаний, поисков себя, понимания жизни. Но метания и ошибки все равно были полезны. Главное — мне удалось найти это понимание, не изменив себе и делу, которому служу.

— Что бы вы изменили в своей жизни, если бы имели такую возможность?

— Ничего. Шел бы тем же путем — проб и ошибок.

О своем величии

— Практически в любом матче у меня не было сомнений, кто сегодня выиграет. Эта уверенность ставила меня на другую ступень, если хотите — возносила над остальными. Никогда не сомневался — брать на себя инициативу или нет, бросать или не бросать.

Я всегда давал шанс другим. Да, иногда слышал: любой забивал бы столько, если бы бросал так много, как Белов. В следующей игре я уходил в тень, показывал другим: давайте, бросайте. Но только до тех пор, пока не видел, что мой демарш чреват поражением. Поймите: я не ставил себя искусственно над другими. Просто был лучше — и не боялся ответственности.

О пахоте

— Каждый человек, в том числе и спортсмен, ставит перед собой какую-то цель и затем идет к ней. Но цели бывают разные. Раньше, допустим, было модно носить значок мастера спорта на лацкане пиджака. Но одни люди, получив этот значок, останавливались. Другие ставили перед собой новые цели: попасть в сборную Союза, выиграть турнир… Проходя какой-то этап, я шел дальше — к очередной цели. И пахал ради нее. Так что сейчас, оглядываясь назад, вспоминаю прежде всего эту пахоту. Двадцатилетнюю работу до изнеможения. Никогда не пожелал бы молодым игрокам иметь мозги пожилого человека. Узнав, что ждет их впереди, они просто испугаются.

— Вы видите игрока Белова в современных условиях?

— Вижу. Причем спокойно. «Золотая лихорадка» меня не увлекла бы, не сбила с пути. Я остался бы самим собой и не стал бы бегать из клуба в клуб в поисках больших денег.

О деньгах

— У меня есть совершенно четкое мнение: деньги еще никого не сделали счастливым. Главная трагедия нынешнего поколения в том, что оно безоглядно кинулось в сторону денег, пытаясь найти в них свое счастье. Да, эти ребята могут ездить на БМВ и джипах, иметь большие квартиры и прочее. Но мы еще не знаем окончания истории: куда их это заведет, найдут ли они покой? Я отнюдь не хаю нынешнее поколение и не оправдываю прошлое. Просто счастье — не в деньгах. И никто не убедит меня в обратном.

О тренерской карьере

— О тренерской профессии мы часто рассуждали с Паулаускасом (знаменитый литовский игрок, партнер Белова по сборной СССР 60−70-х годов. — Прим. «СЭ»). Великому Паулаускасу было трудно представить, как он может быть зависимым от какого-то игрока, заставляя или упрашивая его работать. Для меня подобной проблемы не существовало. Я хотел быть в баскетболе в любом качестве. В том числе — тренера. Кстати, начало моей тренерской карьеры долгое время умело замалчивалось. Мало кто вспомнит, что Сергей Белов был играющим тренером ЦСКА, который в 1971 году последним из наших клубов выиграл Кубок чемпионов. Армейцы не проиграли тогда ни одного выездного матча, включая финальный.

— Играющим тренером ЦСКА вы стали волей случая: Александр Гомельский не мог руководить командой, поскольку был в том сезоне невыездным…

— Да. Когда же мы, счастливые и радостные, вернулись в Москву и я передал «Серебряную корзину» встречавшему нас Александру Яковлевичу, то сразу подумал, что мне… никогда не быть тренером. Ведь этим успехом я возвел себя в ранг потенциальных конкурентов Гомельского. А он никогда и никому не давал усомниться в своей незаменимости. Это очень хорошее качество — я тоже ему учился.

Об отстранении от профессии

— В 1982 году меня сделали невыездным и отстранили от тренерской работы. Хотите знать почему? Официальным лицом была написана записка: мол, есть подозрение, что символ Советского Союза Сергей Белов при первом выезде за границу попросит там политического убежища. Этого нелепого обвинения было достаточно, чтобы на шесть лет поставить крест на мне как на тренере.

Позже я читал записку и видел под ней подписи конкретных людей. Но называть их не считаю необходимым. Иначе получится какое-то грязное выяснение отношений.

— Кто же помог вам возобновить тренерскую карьеру?

— Господь Бог. В 1987 году он послал мне гражданина ФРГ Маттиаса Руста, приземлившегося на своем самолете на Красную площадь. После этого скандального события многие руководители КГБ, в том числе занимавшиеся мною люди из третьего управления, были сняты со своих постов. Мое дело пересмотрели и выяснили, что оно — мыльный пузырь.

О сборной 1990-х

— В 94-м нам с Игорем Завьяловым (врач и тренер сборной по физподготовке. — Прим. «СЭ») удалось объединить людей, сподвигнуть их на ту самую пахоту. У каждого игрока была своя цель — например, подписать выгодный контракт. Но при этом все они и команда в целом ставили перед собой общую цель: выиграть, доказать всем и себе, что они чего-то стоят в баскетболе. Мы легли на живот и три с половиной месяца целенаправленно готовились к чемпионату мира. Мне как тренеру игра той команды доставила наибольшее удовлетворение.

В 1998-м был результат «на зубах», а в 1994-м — песня.

— Почему та сборная, располагая плеядой великолепных игроков, так и не стала золотой — даже в Европе?

— В ее составе не хватало чемпионов по духу. Люди в какой-то момент останавливались. Им было достаточно второго места. Или третьего.

О сложном характере

— Моя жизненная позиция — всегда быть первым — не может вызывать у многих людей ничего, кроме раздражения. Лично мне абсолютно все равно, что говорят о Белове. Пусть считают сложным — это лучше, чем если бы меня называли тряпкой и подонком. Главное — как судят обо мне близкие люди. В жизни никого не предал и не обманул. Что же касается моего общения с людьми, то со временем я научился выстраивать стенки. Кому-то ставлю китайскую стену, кому-то кремлевскую, а кому-то — просто ширмочку.

О дружбе

— У меня нет друзей. Есть только очень хорошие знакомые. Близкие друзья могут быть с детства. Но детские и юношеские отношения — это одно дело, а потом пути, как правило, расходятся. У каждого появляются свои семьи, своя работа. Допустим, жена друга детства по каким-то причинам запрещает ему с тобой общаться. Что человеку делать? Бросать жену?! «Хорошие знакомые» больше подходят для жизни, ведь они ничем друг другу не обязаны.

О личном

— Мне никогда не стать героем телепередачи «Женский взгляд». Во всем, что касается семьи, я закрытый человек. Прав был или не прав, разводился ли, уходил ли куда-то — это только мое, личное. Единственное, что могу сказать: я никого не бросал. Думаю, в моей личной жизни, как и в спорте, тоже был какой-то поиск. Мои жены и дети могут меня по-разному воспринимать. Это их право. Но я был с ними честен.

О вере

— Прийти к Богу меня заставил случай. Кого-то специально посвящают в веру, кого-то, неразумного, макают в купель помимо его воли. Я же пришел к этому в тяжелый момент жизни. Пришел и убедился: в этом есть сила.

О страхе