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13:33 (мск), источник: Р-Спорт

Определились составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Стали известны составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, которые были определены по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, сообщается на официальном сайте баскетбольного турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Матч всех звезд пройдет в Москве 17 февраля. Болельщики и представители СМИ выбрали по 10 из 12 игроков в каждой сборной, оставшиеся участники будут определены руководством лиги, которая раздаст по 2 wild card каждой команде.

В состав команды «Звезды России» вошли: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов («Зенит»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»).

За команду «Звезды мира» выступят: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Джален Рэйнольдс («Зенит»), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики, Энтони Гилл (оба — «Химки»).

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