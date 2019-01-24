Определились составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Матч всех звезд пройдет в Москве 17 февраля. Болельщики и представители СМИ выбрали по 10 из 12 игроков в каждой сборной, оставшиеся участники будут определены руководством лиги, которая раздаст по 2 wild card каждой команде.
В состав команды «Звезды России» вошли: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов («Зенит»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»).
За команду «Звезды мира» выступят: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Джален Рэйнольдс («Зенит»), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики, Энтони Гилл (оба — «Химки»).