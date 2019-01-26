Баскетболистки курского «Динамо» победили «Надежду» в чемпионате России
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Курское «Динамо» обыграло оренбургскую «Надежду» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Курское «Динамо» обыграло оренбургскую «Надежду» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в субботу в Курске, завершилась со счетом 62:40 (16:11, 11:9, 15:12, 20:8) в пользу «Динамо». В составе победительниц
В другом матче московский клуб МБА победил московское «Динамо» — 78:53.