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21:34 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» победили «Надежду» в чемпионате России

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Курское «Динамо» обыграло оренбургскую «Надежду» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

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Встреча, прошедшая в субботу в Курске, завершилась со счетом 62:40 (16:11, 11:9, 15:12, 20:8) в пользу «Динамо». В составе победительниц дабл-дабл сделала Куанитара Холлингсворт — 15 очков, 14 подборов. У проигравших 11 очков набрала Эрика Вилер.

В другом матче московский клуб МБА победил московское «Динамо» — 78:53.

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