«Парма» рассталась с главным тренером Николайсом Мазурсом

Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Николайсом Мазурсом. Как уточнили в пресс-службе клуба, официально это решение оформлено сегодня, 5 февраля. Причиной такого решения стали неудовлетворительные текущие результаты команды.

Сергей Богуславский, президент БК «Парма»:

— В последнее время команда показывает не лучшую игру. Серия поражений затянулась, а Пермь ждет совсем других результатов. Мы рассчитывали на то, что положение удастся исправить без «хирургического вмешательства». Однако, последние игры показали, что команде требуется встряска и перезагрузка.

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»:

— Мы пытались решить проблему в закрытом для болельщиков режиме. После провала в Польше в матче с «Зелена Гура» (состоялась 18 января и закончилась поражением «Пармы» со счётом 63:88, — ред.) у нас состоялся серьёзный и откровенный разговор с командой. Прямо из аэропорта игроки и тренеры поехали в УДС «Молот», где до трёх часов ночи мы все вместе обсуждали что нам делать в сложившейся ситуации. Но спад в игре никуда не делся. Поэтому совместно с Николайсом Мазурсом мы приняли такое решение.

Николайс Мазурс, экс-главный тренер БК «Парма»:

— В баскетболе есть такое правило: матч выигрывают игроки, а проигрывает тренер. Так что всё закономерно. «Парме» желаю удачи и выхода в плей-офф. Пермскому баскетболу — дальнейшего развития.