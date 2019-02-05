Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Бордо
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз5
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз6
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ3
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз2
Ванкувер Кэнакс1
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
7Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?
15:41 (мск), источник: NewsKo

«Парма» рассталась с главным тренером Николайсом Мазурсом

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Шушаков.

Наверх

Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Николайсом Мазурсом. Как уточнили в пресс-службе клуба, официально это решение оформлено сегодня, 5 февраля. Причиной такого решения стали неудовлетворительные текущие результаты команды.

Сергей Богуславский, президент БК «Парма»:

 — В последнее время команда показывает не лучшую игру. Серия поражений затянулась, а Пермь ждет совсем других результатов. Мы рассчитывали на то, что положение удастся исправить без «хирургического вмешательства». Однако, последние игры показали, что команде требуется встряска и перезагрузка.

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»:

— Мы пытались решить проблему в закрытом для болельщиков режиме. После провала в Польше в матче с «Зелена Гура» (состоялась 18 января и закончилась поражением «Пармы» со счётом 63:88, — ред.) у нас состоялся серьёзный и откровенный разговор с командой. Прямо из аэропорта игроки и тренеры поехали в УДС «Молот», где до трёх часов ночи мы все вместе обсуждали что нам делать в сложившейся ситуации. Но спад в игре никуда не делся. Поэтому совместно с Николайсом Мазурсом мы приняли такое решение.

Николайс Мазурс, экс-главный тренер БК «Парма»:

— В баскетболе есть такое правило: матч выигрывают игроки, а проигрывает тренер. Так что всё закономерно. «Парме» желаю удачи и выхода в плей-офф. Пермскому баскетболу — дальнейшего развития.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Шушаков. Он будет готовить команду к «Финалу Четырёх» Кубка России в Нижнем Новгороде, который состоится 8 и 9 февраля.

О свободе среди несвободы
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости
СМИ: Экс-наставник сборной России должен возглавить «Фейенорд»
Падение Моуринью перед матчем КХЛ разошлось на мемы
«Барыс» потерял двух хоккеистов, столкнувшихся друг с другом
СМИ: Полузащитник «Краснодара» близок к переходу в «Сантос»
Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф КХЛ
ЧМ по сноуборду: победа Логинова и серебро Соболевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь