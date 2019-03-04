Баскетболисты «Химок» победили ЦСКА впервые за четыре года в Единой лиге ВТБ

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 37 очков.

«Химки» впервые за четыре года обыграли ЦСКА в Единой лиге, прервав серию из 17 поражений. Последняя победа подмосковного клуба над армейцами в этом турнире до этого была одержана в феврале 2015 года — 107:104. Также «Химки» обыграли ЦСКА впервые за пять последних матчей во всех турнирах.

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«Химки» прервали трехматчевую серию поражений в Единой лиге и четырехматчевую — во всех турнирах. Армейцы прервали серию из трех побед во всех турнирах и потерпели второе поражение в последних 11 матчах во всех турнирах. В турнирной таблице Единой лиги ВТБ подмосковный клуб занимает четвертое место, одержав 13 побед в 18 матчах. ЦСКА занимает первое место, имея 16 побед после 19 игр.