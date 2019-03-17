«Химки» на выезде обыграли «Калев» в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение эстонскому «Калеву» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение эстонскому «Калеву» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Таллине, завершилась со счетом 96:85 (20:30, 33:21, 12:16, 31:18) в пользу гостей. В составе подмосковной команды самым результативным стал Джордан Мики, набравший 25 очков. Наибольшее количество баллов эстонскому клубу принес Арнетт Моултри — 30.
В других матчах казахстанская «Астана» на своей площадке разгромила белорусский «Цмоки-Минск» — 101:71, а рижский «ВЭФ» дома победил саратовский «Автодор» — 89:78.