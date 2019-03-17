«Химки» на выезде обыграли «Калев» в Единой лиге ВТБ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Таллине, завершилась со счетом 96:85 (20:30, 33:21, 12:16, 31:18) в пользу гостей. В составе подмосковной команды самым результативным стал Джордан Мики, набравший 25 очков. Наибольшее количество баллов эстонскому клубу принес Арнетт Моултри — 30.