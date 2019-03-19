Йованович покинул пост главного тренера БК «Локомотив-Кубань»
ТАСС, 19 марта. Серб Владе Йованович покинул должность главного тренера краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Об этом сообщает
ТАСС, 19 марта. Серб Владе Йованович покинул должность главного тренера краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Об этом сообщает
«Владе Йованович покинул должность главного тренера “Локомотива-Кубани”. Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере», — говорится в заявлении клуба.
Сербский специалист возглавил краснодарский клуб в ноябре 2018 года после ухода с поста главного тренера серба Саши Обрадовича.
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, одержав 13 побед при шести поражениях.