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18:25 (мск), источник: ТАСС

Йованович покинул пост главного тренера БК «Локомотив-Кубань»

ТАСС, 19 марта. Серб Владе Йованович покинул должность главного тренера краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Владе Йованович покинул должность главного тренера “Локомотива-Кубани”. Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Сербский специалист возглавил краснодарский клуб в ноябре 2018 года после ухода с поста главного тренера серба Саши Обрадовича.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, одержав 13 побед при шести поражениях.

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