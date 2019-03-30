Баскетболистки УГМК разгромили МБА в первом матче полуфинала плей-офф ЧР
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК разгромили московский МБА в первом матче серии полуфинала
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК разгромили московский МБА в первом матче серии полуфинала
Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 114:72 (26:19, 34:19, 30:13, 24:21) в пользу хозяек. У победительниц по 19 очков набрали Кейла Макбрайд, Бриттни Грайнер и Мария Вадеева. У гостей 22 очка записала на свой счет Карина Низамова.
Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу УГМК, второй матч противостояния пройдет в Екатеринбурге 31 марта.