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17:05 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки УГМК разгромили МБА в первом матче полуфинала плей-офф ЧР

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК разгромили московский МБА в первом матче серии полуфинала плей-офф чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 114:72 (26:19, 34:19, 30:13, 24:21) в пользу хозяек. У победительниц по 19 очков набрали Кейла Макбрайд, Бриттни Грайнер и Мария Вадеева. У гостей 22 очка записала на свой счет Карина Низамова.

Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу УГМК, второй матч противостояния пройдет в Екатеринбурге 31 марта.

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