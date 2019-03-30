Баскетболистки УГМК разгромили МБА в первом матче полуфинала плей-офф ЧР

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 114:72 (26:19, 34:19, 30:13, 24:21) в пользу хозяек. У победительниц по 19 очков набрали Кейла Макбрайд, Бриттни Грайнер и Мария Вадеева. У гостей 22 очка записала на свой счет Карина Низамова.