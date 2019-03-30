Курское «Динамо» победило «Надежду» на старте серии полуфинала плей-офф ЧР

Встреча, состоявшаяся в Курске, завершилась со счетом 78:50 (20:13, 24:14, 18:11, 16:12). В составе хозяек площадки Бреанна Стюарт набрала 23 очка, Эпифанни Принц — 14, у проигравших дабл-дабл оформила Ксения Тихоненко (12 очков и 14 подборов).