Курское «Динамо» победило «Надежду» на старте серии полуфинала плей-офф ЧР
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» обыграли оренбургскую «Надежду» в первом матче полуфинальной серии
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» обыграли оренбургскую «Надежду» в первом матче полуфинальной серии
Встреча, состоявшаяся в Курске, завершилась со счетом 78:50 (20:13, 24:14, 18:11, 16:12). В составе хозяек площадки Бреанна Стюарт набрала 23 очка, Эпифанни Принц — 14, у проигравших
Вторая игра серии пройдет в воскресенье в Курске.