Это не шутки. 1 апреля ЦСКА и УНИКС разыграют лидерство
УНИКС уже побеждал ЦСКА в этом сезоне. Теперь Прифтис едет в гости к Итудису.
УНИКС уже побеждал ЦСКА в этом сезоне. Теперь Прифтис едет в гости к Итудису.
Два лидера нынешнего сезона Единой лиги ВТБ уже встречались в феврале этого года. Тогда ЦСКА приехал в Казань и не смог устоять в последней четверти, отдав победу хозяевам. Вряд ли только
Прошло полтора месяца. УНИКС вылетел из Еврокубка, уступив серию «Валенсии», а ЦСКА — вне зависимости от результата последнего матча — занял второе место в Евролиге и готовится узнать своего соперника по
Но Прифтису есть что противопоставить фавориту.
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Да и потом, как раз о мотивации говорит Артём Клименко. Только центровой делает упор не на лидерство в регулярке, а на выход в Евролигу. Но это вещи взаимосвязанные.
На ЦСКА все настраиваются, как на самого большого раздражителя. У нас остался последний шанс на попадание в Евролигу — это выйти в финал Единой лиги ВТБ. А для этого нужно закончить регулярный сезон как можно выше в турнирной таблице. В первом матче нам удалось победить их у себя в Казани. А теперь нужно доказать, что это было не случайностью.
3. Ну и
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К тому же рано или поздно Хенри надоест сидеть в тени, и он снова начнёт убивать. Вопрос только в том, когда закончится его спад. Если исходить из предыдущего опыта, уже в ближайшее время защитник вернётся на свой уровень.
Матч двух лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдёт 1 апреля (без шуток!) и начнётся в 19:30 мск. Если вы в Москве, то у вас нет оснований, чтобы не пойти на баскетбол.
Артем Комаров