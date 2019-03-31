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17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Это не шутки. 1 апреля ЦСКА и УНИКС разыграют лидерство

УНИКС уже побеждал ЦСКА в этом сезоне. Теперь Прифтис едет в гости к Итудису.

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Источник: Чемпионат.com

Два лидера нынешнего сезона Единой лиги ВТБ уже встречались в феврале этого года. Тогда ЦСКА приехал в Казань и не смог устоять в последней четверти, отдав победу хозяевам. Вряд ли только из-за этого, но так сложилось, что примерно с того момента казанская команда стала восприниматься как серьёзный противовес красно-синим.

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Прошло полтора месяца. УНИКС вылетел из Еврокубка, уступив серию «Валенсии», а ЦСКА — вне зависимости от результата последнего матча — занял второе место в Евролиге и готовится узнать своего соперника по плей-офф. Новая стычка с обидчиком как раз вовремя — это и повод отомстить за всё былое, и возможность снова проверить свои силы накануне матчей на вылет на евроарене.

Но Прифтису есть что противопоставить фавориту.

1. Во-первых, его команда не унывает после вылета из Еврокубка, и это не может не радовать. ВЭФ на домашней площадке получил от казанцев «-30», хотя был сверхмотивирован. Общее настроение — это вообще одна из главных положительных характеристик УНИКСа при греческом тренере. Если оставить за скобками ЦСКА, то настолько стабильной и умеющей держать удар команды в российском баскетболе больше нет.

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2. Во-вторых, мотивация. Если вы давно не заглядывали в турнирную таблицу, то вас ждёт сюрприз: УНИКС в случае победы над ЦСКА обойдёт «армейцев» и выйдет на первое место. У казанцев четыре поражения, у москвичей — три, и одно из них как раз от УНИКСа. Из-за большего количества сыгранных встреч команда Итудиса пока в любом случае будет располагаться выше, но, проиграй она битву лидеров, и в конце регулярки казанцы обгонят многолетних лидеров. Если, конечно, сами пройдут концовку без осечек.

Да и потом, как раз о мотивации говорит Артём Клименко. Только центровой делает упор не на лидерство в регулярке, а на выход в Евролигу. Но это вещи взаимосвязанные.

На ЦСКА все настраиваются, как на самого большого раздражителя. У нас остался последний шанс на попадание в Евролигу — это выйти в финал Единой лиги ВТБ. А для этого нужно закончить регулярный сезон как можно выше в турнирной таблице. В первом матче нам удалось победить их у себя в Казани. А теперь нужно доказать, что это было не случайностью.
Артем Клименко
баскетболист УНИКСа

3. Ну и в-третьих. Игра УНИКСа становится более разнообразной, и это заметно от матча к матчу. Если до недавнего времени главными забивалами в составе команды Прифтиса были игроки задней линии (в первую очередь Хенри и Макколлум), то теперь в Казани делают ставку на игру в «краске». Конечно, речь о Рэймаре Моргане, который наконец стал напоминать себя образца турецкого «Тофаша».

Про Ндура тоже нельзя забывать. Тот не прекращает полётов своих личных авиалиний над кольцами плюс-минус всех соперников УНИКСа в этом сезоне.

К тому же рано или поздно Хенри надоест сидеть в тени, и он снова начнёт убивать. Вопрос только в том, когда закончится его спад. Если исходить из предыдущего опыта, уже в ближайшее время защитник вернётся на свой уровень.

Матч двух лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдёт 1 апреля (без шуток!) и начнётся в 19:30 мск. Если вы в Москве, то у вас нет оснований, чтобы не пойти на баскетбол.

Артем Комаров

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