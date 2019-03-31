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19:29 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Автодора» обыграли «Зелену-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Баскетболисты саратовского «Автодора» одержали победу над польским клубом «Зелена-Гура» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

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Игра, прошедшая в воскресенье в Саратове, завершилась победой хозяев со счетом 112:106 (28:23, 30:32, 23:26, 31:25).

Самым результативным в составе «Автодора» стал Трэ Голден, оформивший дабл-дабл (31 очко и 13 результативных передач). У гостей больше всего очков набрал Коди Джастис — 21.

В следующем туре «Автодор» 9 апреля на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», а «Зелена-Гура» 5 апреля также на выезде встретится с пермской «Пармой».

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