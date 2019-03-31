Баскетболисты «Автодора» обыграли «Зелену-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

Игра, прошедшая в воскресенье в Саратове, завершилась победой хозяев со счетом 112:106 (28:23, 30:32, 23:26, 31:25).

Самым результативным в составе «Автодора» стал Трэ Голден, оформивший дабл-дабл (31 очко и 13 результативных передач). У гостей больше всего очков набрал Коди Джастис — 21.