ЦСКА потерпел четвертое поражение в Единой лиге ВТБ по баскетболу, уступив УНИКСу

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 20 очков. УНИКС обыграл ЦСКА второй раз подряд в Единой лиге ВТБ.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, в активе команды 17 побед в 21 матче. ЦСКА идет первым, победив 19 раз в 23 матчах.