Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал2
Ньюкасл Юнайтед0
Хоккей. НХЛ
2.04
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
2.04
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.04
Нью-Йорк Айлендерс
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Зарубежный
21:30
Сент-Этьен2
Ним1
Хоккей. НХЛ
2.04
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.04
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
2.04
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКАОТ2
ЦСКА1
Хоккей. НХЛ
2.04
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
2.04
Лос-Анджелес Кингз
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
12Алина Кабаева: где она сейчас?
22:19 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА потерпел четвертое поражение в Единой лиге ВТБ по баскетболу, уступив УНИКСу

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл казанскому УНИКСу со счетом 73:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 20 очков. УНИКС обыграл ЦСКА второй раз подряд в Единой лиге ВТБ.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, в активе команды 17 побед в 21 матче. ЦСКА идет первым, победив 19 раз в 23 матчах.

В следующем матче 9 апреля ЦСКА в гостях сыграет с «Нижним Новгородом», в этот же день в гостях УНИКС проведет матч с эстонским «Калевом».

 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
СКА сократил отставание от ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф
France Football назвал самого высокооплачиваемого тренера мира
Нападающий московского «Спартака» привлек внимание клуба из АПЛ
Тарпищев объяснил отсутствие Шараповой в заявке сборной России
«Он никуда не уйдет»: Гризманн снова останется в «Атлетико»?
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь