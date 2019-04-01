ЦСКА потерпел четвертое поражение в Единой лиге ВТБ по баскетболу, уступив УНИКСу
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл казанскому УНИКСу со счетом 73:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл казанскому УНИКСу со счетом 73:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 20 очков. УНИКС обыграл ЦСКА второй раз подряд в Единой лиге ВТБ.
УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, в активе команды 17 побед в 21 матче. ЦСКА идет первым, победив 19 раз в 23 матчах.
В следующем матче 9 апреля ЦСКА в гостях сыграет с «Нижним Новгородом», в этот же день в гостях УНИКС проведет матч с эстонским «Калевом».