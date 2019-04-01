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22:43 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист УНИКСа Понкрашов признался, что не хотел драки в конце игры с ЦСКА

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник казанского УНИКСа Антон Понкрашов заявил, что не хотел спровоцировать потасовку в конце матча баскетбольной Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник после встречи.

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Источник: РИА "Новости"

УНИКС обыграл ЦСКА в Москве со счетом 83:73. После финальной сирены на площадке вспыхнула потасовка между Понкрашовым и игроками ЦСКА. Когда обе команды доигрывали последние секунды матча и не совершали никаких игровых действий ввиду ясности результата, Понкрашов попробовал забросить мяч в корзину ЦСКА с финальной сиреной.

«Есть негласное правило: когда ведешь много и до конца остаются секунды — никто никого не атакует. Я спросил [Кори] Хиггинса, который меня держал, играем мы до конца с ним один на один или нет. Он ответил “не знаю, посмотрим”. В итоге получилось как получилось, а другие игроки не знали, поэтому были эмоции», — сказал Понкрашов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это чисто игровая ситуация. Ни к ЦСКА, ни к президенту их клуба у меня претензий или чего такого нет, я их всех уважаю», — добавил он.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, в активе команды 17 побед в 21 матче. ЦСКА идет первым, победив 19 раз в 23 матчах. В следующем матче 9 апреля ЦСКА в гостях сыграет с «Нижним Новгородом», в этот же день в гостях УНИКС проведет матч с эстонским «Калевом».

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