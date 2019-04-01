Баскетболист УНИКСа Понкрашов признался, что не хотел драки в конце игры с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

УНИКС обыграл ЦСКА в Москве со счетом 83:73. После финальной сирены на площадке вспыхнула потасовка между Понкрашовым и игроками ЦСКА. Когда обе команды доигрывали последние секунды матча и не совершали никаких игровых действий ввиду ясности результата, Понкрашов попробовал забросить мяч в корзину ЦСКА с финальной сиреной.

«Есть негласное правило: когда ведешь много и до конца остаются секунды — никто никого не атакует. Я спросил [Кори] Хиггинса, который меня держал, играем мы до конца с ним один на один или нет. Он ответил “не знаю, посмотрим”. В итоге получилось как получилось, а другие игроки не знали, поэтому были эмоции», — сказал Понкрашов.

«Это чисто игровая ситуация. Ни к ЦСКА, ни к президенту их клуба у меня претензий или чего такого нет, я их всех уважаю», — добавил он.